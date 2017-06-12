Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Такое впечатление, что вновь играли с Мальтой»

Евгений Левченко, эксперт программы «Головна команда», проанализировал вчерашний выездной поединок сборной Украины против финнов (1:2).

- Думаю, самый важный момент случился в перерыве. Я не знаю, что говорил Андрей Шевченко своим подопечным, но во втором тайме наша команда прибавила в скорости. Первая половина была абсолютно провальной, и складывалось такое впечатление, что мы играли опять-таки с Мальтой. Не было никакого движения, скорости в передаче мяча, мы проигрывали практически все дуэли. Для меня непонятно, почему мы в первом тайме не раскачивали оборону финнов. Да, соперник действовал очень компактно, но с нашей стороны до перерыва не было ни движения, ни мысли. Центральная зона у нас была совершенно без креатива.

Финны – это не та команда, которой нам стоило бояться. Мы ставим самые высокие задачи, а первый тайм не показал абсолютно никакой разницы между нашей сборной и командой Финляндии. Во второй половине поединка мы чуть-чуть прибавили в скорости, и, как результат, начали появляться некие пробоины в редутах финнов.

В целом игрой можно быть не до конца довольным, но результатом – да.