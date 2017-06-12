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Вячеслав ШЕВЧУК: «Селезнев провел неудачную игру»

Экс-защитник сборной Украины - о победе команды над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 13:32
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ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер. Вячеслав Шевчук
Эксперт программы «Головна команда» Вячеслав Шевчук высказал свое мнение об игре нашей сборной против финнов и выступлении форварда команды, Евгения Селезнева, в частности.
 
- В первом тайме все атакующие игроки сборной Украины пытались получить мяч спиной к чужим воротам, а во втором тайме вышел Артем Беседин, который постоянно предлагал себя. То же самое делал Малиновский.
 
Селезнев? Он вчера провел неудачную игру. Он совершил три жестких, грубых подката, за которые сразу можно было давать три желтые карточки. Также мне не понравилось, как Женя двигался. Он был не готов физически.
 

Источник — ТК Футбол

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