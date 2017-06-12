Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Самым неприятным сюрпризом для меня стал Беседин…»

После поражения от сборной Украины со счетом 2:1, голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки не скрывал своего разочарования в интервью нашим специальным корреспондентам в Тампере.

— Лукаш, кто из игроков сборной Украины доставил вам больше всего неприятностей?

— Естественно, отмечу сегодняшнюю игру двух ваших классных игроков — Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки. Но, самым неприятным сюрпризом для меня оказался ваш №18 — Артем Беседин, который забил решающий гол. Я считаю, что сегодня лучшим в составе украинцев был именно он.

— Изменила ли сборная Финляндии свою тактику по сравнению с недавним матчем со сборной Лихтенштейна?

— Ну, конечно же. Игра со сборной Украины — это поединок совсем другого уровня. На мой взгляд, мы сумели создать достаточно большие проблемы вашей команде и ее тренерскому штабу, особенно перед тем, как сравняли счет в игре. К сожалению, быстрый второй мяч, забитый украинцами, сломал наш игровой план.

— Каковы теперь задачи сборной Финляндии после проигрыша в сегодняшнем поединке?

— Да, после этого поражения от сборной Украины мы утратили все шансы попасть на чемпионат мира. Теперь наша задача — достойно доиграть нынешний отборочный турнир и, самое главное, уже сейчас смотреть в будущее. Готовиться к следующим отборочным турнирам, просматривать молодежь и надеяться на великие игры сборной Финляндии, которые, видимо, еще впереди.