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СЛУЦКИЙ: «Халл - не единственный клуб, который мной интересовался»

Российский специалист подписал контракт с «Халл Сити»

  • 12.06.2017 13:05
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ФК Халл Сити. Леонид Слуцкий
© ФК Халл Сити. Леонид Слуцкий
Экс-наставник ЦСКА и сборной России поделился своими впечатлениями о подписании контракта с представителем английского Чемпионшипа, «Халл Сити».
 
– Когда впервые у вас родилась идея работать в Англии? И когда она превратилась в настоящую цель?
– Родилась давно, и в идеале ее надо было осуществлять в мае прошлого года, когда ЦСКА стал чемпионом. Но на тот момент я совмещал две должности, и буквально на следующий день после завоевания золота началась подготовка к Euro-2016. Когда кончился чемпионат Европы, ЦСКА вышел из отпуска, и так далее. Так что идея была отложена на полгода.
 
Здесь совпало много причин и событий. Не только желание попробовать себя в Англии, но и очень высокий уровень утомления, который накопился за столько лет... Каждый год в ЦСКА с максимальными задачами – это очень сложно и энергозатратно.
 
Повторю: в идеале следовало так поступить на полгода раньше, просто физически не получалось. Наверное, уже в сентябре-октябре 2016-го понимал: хотел бы именно это попробовать. Хотя идея, понятно, была сверхабстрактная и неподкрепленная ничем, кроме моих внутренних амбиций и желания.
 
– Когда на вас впервые вышел «Халл»?
– Все произошло очень быстро. Состоялось две встречи в течение трех дней.
 
– Кто в них участвовал со стороны «Халла»?
– В первый раз я общался с Эхабом Алламом. Это сын президента клуба (вице-президент «Халла». – Прим. «СЭ»). Второй раз встреча прошла непосредственно в Халле, участвовал и сам мистер Асем Аллам, отец, и Эхаб Аллам.
 
– Как вам удалось убедить этих людей, что именно вы подходите команде?
– Понятия не имею. С ними я встречался только два раза. Таких «интервью» (в смысле собеседований), как то первое, у меня в Англии за последнее время было большое количество. Уже привык, что их бывает очень много. Это связано с менталитетом. На первых порах я к каждой встрече усиленно готовился: изучал составы, приходил максимально подготовленным. Но потом осознал, что нельзя быть подготовленным всякий раз – когда у тебя с одним и тем же клубом пять, шесть, семь встреч.
 
А с «Халлом» все, наоборот, вышло крайне быстро. Причем на первой встрече он (Эхаб Аллам. – Прим. «СЭ») сказал мне, что у них есть еще несколько вариантов и потребуется минимум неделя на решение. Но через день перезвонил: «Мы готовы подписать контракт».
 
– Какие вопросы звучали на собеседовании?
– Классические. Моя философия. Игровые принципы. Комплектование команды. Развитие игроков. Взаимосвязь со школой. Взаимосвязь с клубом. Методические приемы. На что делается ставка, как будет проводиться совместная селекция, как осуществлять коммуникацию. Такие вопросы задают, как правило, на любых переговорах.
 
– На излете чемпионата Англии «Халл» сенсационно уступил уже вылетевшему «Сандерленду» и сам лишился места в АПЛ. Получается, обидный для «тигров» результат сыграл в вашу пользу? Ведь если бы команда осталась в премьер-лиге, место тренера могло бы не освободиться.
– Не мыслил в эту сторону. Скажу так: на момент, когда мы разговаривали с «Халлом», о нем я знал не так много. Вот про некоторые другие клубы, с представителями которых встречи состоялись перед этим, знал абсолютно все. Забавно, что «Халл» к такой категории не относился.
 
И да, «Халл» был не единственным реальным местом трудоустройства. Сейчас уже нет смысла рассуждать. Но варианты очень долгие. Когда я проходил обучение, то прослушал целый курс мультикультурных отношений: как общаться с англичанами, как они строят переговоры, как общаются, что для них важно, какие процессы должны происходить. У нас в России после каждой деловой встречи ты, по сути, знаешь результат: «да», «нет», «мы вам перезвоним». Как правило, так.
 
– А у них?
– А у них очень много встреч может оказаться вообще без результата. Точнее, какой-то результат – это если тебя зовут на следующую встречу, значит, прошлая состоялась недаром. Совсем иная форма принятия решений.
 
– Назовите точное количество английских клубов, с которыми вы как-либо вступали в переговоры.
– Нет смысла вспоминать. Но их состоялось достаточно. По существу, самым крупным моим достижением после непосредственно заключения контракта с английским клубом является то, что я попал во все шорт-листы команд, которые меняли или планировали поменять тренера. Где-то встречался с владельцем, где-то со спортивным директором, где-то с chairman’ом – это как у нас генеральный директор. Каждый клуб устроен по-своему. Не в курсе, меня звали просто поболтать или на официальный разговор, «посвященный тому, что мы вас приглашаем на работу». Несла ли каждая встреча под собой возможность будущего трудоустройства? Хотя, с другой стороны, какой смысл любому представителю клуба со мной общаться, кроме как на предмет вероятного сотрудничества?
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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