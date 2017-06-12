Ціна квитка на Суперкубок України - від 60 грн

Шановні вболівальники!

Раді повідомити, що стартував продаж квитків на матч Суперкубка України між «Динамо» та «Шахтарем», який відбудеться 15 липня в Одесі на стадіоні «Чорноморець». Початок шоу-програми о 20.30, початок футбольного матчу о 21.00.

Придбати квитки в режимі онлайн можна за допомогою офіційного квиткового партнеру матчу Esport.in.ua.

Ціна залежатиме від сектору і стартуватиме від 60 гривень.