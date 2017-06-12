Ціна квитка на Суперкубок України - від 60 грн

Шановні вболівальники!
Раді повідомити, що стартував продаж квитків на матч Суперкубка України між «Динамо» та «Шахтарем», який відбудеться 15 липня в Одесі на стадіоні «Чорноморець». Початок шоу-програми о 20.30, початок футбольного матчу о 21.00.
Придбати квитки в режимі онлайн можна за допомогою офіційного квиткового партнеру матчу Esport.in.ua.
Ціна залежатиме від сектору і стартуватиме від 60 гривень.
Источник — УПЛ
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