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Ціна квитка на Суперкубок України - від 60 грн

Стартував продаж квитків на Суперкубок України по футболу

  • 12.06.2017 12:35
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Ціна квитка на Суперкубок України - від 60 грн
Шановні вболівальники!
 
Раді повідомити, що стартував продаж квитків на матч Суперкубка України між «Динамо» та «Шахтарем», який відбудеться 15 липня в Одесі на стадіоні «Чорноморець». Початок шоу-програми о 20.30, початок футбольного матчу о 21.00.
 
Придбати квитки в режимі онлайн можна за допомогою офіційного квиткового партнеру матчу Esport.in.ua.
 
Ціна залежатиме від сектору і стартуватиме від 60 гривень.
 

Источник — УПЛ

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