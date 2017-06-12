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Домагой ВИДА: «После отпуска еду сразу в Бешикташ»

Защитник киевского «Динамо» перебрался в Турцию

  • 12.06.2017 12:32
  • 1623 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида
По информации турецких СМИ, защитник киевского «Динамо» Домагой Вида уже согласился на переход в турецкий «Бешикташ».
 
— Я согласился на переход в «Бешикташ». В течение пяти сезонов я отдавал киевскому «Динамо» все, что мог. И сейчас открываю новую страницу в своей карьере. На данный момент я жду завершения всех согласований по моему переходу, а после отпуска планирую прибыть уже прямо в Стамбул, — сказал хорват.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 12.06.2017 12:53
    +7
    жалко! спасибо за все, Домагой!
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    VZ
      VZ, 12.06.2017 12:59
    +1
    Очень хороший трансфер, спасибо, Домогой!!!
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    mavast
      mavast, 12.06.2017 13:20
    +1
    А Суркіс про це знає чи пропозицій не поступало?
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