Домагой ВИДА: «После отпуска еду сразу в Бешикташ»

Последние комментарии

Андрей ПЯТОВ: «Ракицкий старался обезопасить ворота» 13:33 — onushko2017 Совершенно верно, и только дауны это не заметили.Шансов забить кстати у финна было не меньше при ...

Ирония борьбы, или С тяжким паром! 13:33 — Наоборот - теперь задача украинцев упростилась.Дальше можно и не оглядываться, как сыграют соперн... 13:22 — coolpwcool Ай пошутил, ай молодец. Первый раз шутка не зашла, дай думает через пол часа еще раз шуткану, аво...

Алексей АНДРОНОВ: «За сборную Украины болеют в московских барах» 13:30 — onushko2017 Да никто этому особо и не огорчится. С такой игрой (мучение просто лицезреть сборную) и таким бес...