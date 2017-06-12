Домагой ВИДА: «После отпуска еду сразу в Бешикташ»

По информации турецких СМИ, защитник киевского «Динамо» Домагой Вида уже согласился на переход в турецкий «Бешикташ».
— Я согласился на переход в «Бешикташ». В течение пяти сезонов я отдавал киевскому «Динамо» все, что мог. И сейчас открываю новую страницу в своей карьере. На данный момент я жду завершения всех согласований по моему переходу, а после отпуска планирую прибыть уже прямо в Стамбул, — сказал хорват.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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