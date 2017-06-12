Интер не будет делать скидку на Йоветича

Спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини предупредил «Севилью», что миланцы не будут делать никаких скидок на продажу Стевана Йоветича. Основной причиной такого решения является большой интерес к игроку на трансферном рынке.

Как известно, Йоветич защищает цвета «Севильи» на правах аренды с возможностью выкупа за 13,5 миллионов евро. Черногорец произвел хорошее впечатление в Ла Лиге, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач в 29-ти официальных матчах. Но испанский клуб попросил у итальянцев сделать скидку.

«Мы оцениваем ситуацию, но я не думаю, что мы будем делать скидку, - цитирует Сабатини итальянская пресса. - К игроку есть интерес.