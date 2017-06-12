Ирония борьбы, или С тяжким паром!

Первое, что пришло в голову после игры в Тампере – цитата из классика украинского футбола: «Самое красивое в футболе – это счет на табло». В данном случае, было именно так. Шевченко назвал это битвой, а если кому-то хочется ассоциаций, то лично мне процесс напомнил эдакую парилку, где бывает душно и дискомфортно, но откуда выходят чистыми и довольными.

Половина матча прошла в этой удушливой и, я бы сказал, ленивой атмосфере сауны. А после перерыва – откуда что взялось! Три гола плюс один «железобетонный» момент в течение половины тайма. Клиенты созрели, когда многие из нас уже ничего не ждали от этой игры. Но все же закономерным исходом такого поединка стала бы нулевая ничья.

Украина вырвала победу на 75-й минуте, всего три минуты спустя после того как финны сравняли счет. А для Ракицкого это стало вдобавок личной реабилитацией. По большому счету, на этом собственно футбол и закончился. А начался – первым нашим голом на 51-й минуте.

Ирония борьбы выразилась не только в итоговых цифрах. Три мяча был забиты даже не из четырех возможных, а, в известной степени, из двух.

Оба голевых шанса Финляндии появились у нее благодаря невольной «помощи» соперников. После неудачного отскока мяча от падающего Коноплянки удар у Пукки вышел таким, словно в сауне испортили воздух. А на отскок от перекладины ворот, куда срезался мяч у Ракицкого, первым поспел Похьянпало. И, увы, это уже было не пох, и не куда попало.

Словом, заработай финны очки, это, в значительной степени, можно было бы отнести на счет везения. Чего не скажешь об украинских голах, которые явились логическим завершением атакующих комбинационных действий. Пусть в первом случае и пришлось добивать. Ну, а гол Беседина стал не только кульминацией игры, но и ее эстетической вершиной.

Соглашусь со всеми, кто подчеркивает роль болельщиков. Если не знать, где проходил матч, и не вдаваться в подробности окружающего пейзажа, вполне можно было себе представить какой-нибудь условный Луцк. Или посчитать Тампере украинским городом. Как по мне, на трибунах победа Украины выглядела более убедительно.

В целом же, нужно радоваться этим трем очкам и не придираться к футболистам, большинство из которых представляют упадочный чемпионат, который, к тому же, завершен. Так что парок этот был отнюдь не из легких, уже по определению.

Не стоит забывать о том, что люди играли, подсознательно находясь уже в отпуске. Какими бы пылкими фразами они ни пытались подбодрить себя и нас наивных. Подозреваю, что для них это, прежде всего, работа. Со всеми вытекающими. А разглагольствования о чести и совести оставьте себе в комментариях. Боролись, выиграли – спасибо. Едем дальше.

А вообще, главное событие в нашей группе произошло в этот вечер в Рейкьявике. Победа, которую буквально выгрызла Исландия на 90-й минуте, не только спутала все карты. На мой взгляд, она чрезвычайно затруднила решение задачи для Украины. Если, конечно, реально смотреть на вещи, а не тупо считать очки до лидера.

Если раньше нам вполне могло хватить двух побед в оставшихся четырех играх – над Косово и Турцией, а также рассчитывать на немотивированных хорватов в последнем туре, то теперь… Боюсь, теперь побеждать нужно будет в каждом матче. По силам ли это команде Шевченко? Особенно за четыре дня обыграть подряд турок и исландцев, причем последних на выезде.

После финской баньки нас ждет холодный сентябрь.