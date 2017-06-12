Алексей АНДРОНОВ: «За сборную Украины болеют в московских барах»

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о сборной Украины.
«Отборочный цикл в самом разгаре, раз уж Украина в него вошла, не отказавшись играть на старте - значит, нечего и устраивать дискуссии по его ходу. Прежде всего, это неуважение к Шевченко и команде, которая честно работает на футбольном поле. Вмешается сторонний фактор, или нет - мы узнаем после. А сейчас рейтинги матчей украинской сборной вполне на уровне, в московских барах за нее болеют, и многие искренне желали бы ее увидеть здесь. Те, кто считает, что это не так - могут открыто сообщить о своей позиции. Возможно, даже сообщить о ней в ФИФА. Дабы степень радушия и гостеприимства каждому видна была», – считает Андронов.
Источник — Sovsport
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В случае выхода и последующего за этим бойкота могут последовать санкции от ФИФА и отлучение от следующего ЧМ.
В случае выхода и последующего за этим бойкота могут последовать санкции от ФИФА и отлучение от следующего ЧМ.
Одна из самых слабейших сборных за всю историю СБУ.
Так что все шансы насрать соседу под дверь, не снимая шароваров.
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