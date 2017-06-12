Алексей АНДРОНОВ: «За сборную Украины болеют в московских барах»

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о сборной Украины.

«Отборочный цикл в самом разгаре, раз уж Украина в него вошла, не отказавшись играть на старте - значит, нечего и устраивать дискуссии по его ходу. Прежде всего, это неуважение к Шевченко и команде, которая честно работает на футбольном поле. Вмешается сторонний фактор, или нет - мы узнаем после. А сейчас рейтинги матчей украинской сборной вполне на уровне, в московских барах за нее болеют, и многие искренне желали бы ее увидеть здесь. Те, кто считает, что это не так - могут открыто сообщить о своей позиции. Возможно, даже сообщить о ней в ФИФА. Дабы степень радушия и гостеприимства каждому видна была», – считает Андронов.