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Алексей АНДРОНОВ: «За сборную Украины болеют в московских барах»

Известный комментатор поделился мнением о команде Андрея Шевченко

  • 12.06.2017 11:50
  • 1235 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Алексей Андронов
© Sport.ua. Алексей Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о сборной Украины.

«Отборочный цикл в самом разгаре, раз уж Украина в него вошла, не отказавшись играть на старте - значит, нечего и устраивать дискуссии по его ходу. Прежде всего, это неуважение к Шевченко и команде, которая честно работает на футбольном поле. Вмешается сторонний фактор, или нет - мы узнаем после. А сейчас рейтинги матчей украинской сборной вполне на уровне, в московских барах за нее болеют, и многие искренне желали бы ее увидеть здесь. Те, кто считает, что это не так - могут открыто сообщить о своей позиции. Возможно, даже сообщить о ней в ФИФА. Дабы степень радушия и гостеприимства каждому видна была», – считает Андронов.

Источник — Sovsport

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 12.06.2017 13:06
    0
    Просто не выйти на ЧМ для Украины легче обойдется.
    В случае выхода и последующего за этим бойкота могут последовать санкции от ФИФА и отлучение от следующего ЧМ.
    Ссылка
    Onushko2017
    online
      Onushko2017, 12.06.2017 13:30
    0
    odiniznashih, 12.06.2017 13:06
    Просто не выйти на ЧМ для Украины легче обойдется.
    В случае выхода и последующего за этим бойкота могут последовать санкции от ФИФА и отлучение от следующего ЧМ.
    Да никто этому особо и не огорчится. С такой игрой (мучение просто лицезреть сборную) и таким бесцветным составом (уровню сб. соответствуют только Ярик, вратари и Ярмола, с натяжкой Конопа, Степа, Малиновский) кому СБУ интересна.
    Одна из самых слабейших сборных за всю историю СБУ.
    Так что все шансы насрать соседу под дверь, не снимая шароваров.
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