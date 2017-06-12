Виктор ГРАЧЕВ: «Первый тайм в Тампере - полный мрак»

- Первый тайм поединка в Тампере – это был полный мрак со стороны обеих команд. И нашей, и финской, которую я бы отнес к пятерке слабейших сборных Европы, к лыжникам, как я их называю. По сути, это та же Мальта, – сказал «Сегодня» экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев, в составе сборной СССР в 1984-м обыгравший Суоми на их поле 3:1. – Но во втором тайме наши прибавили в скорости и из одного момента выжали два гола в ворота соперника. Признаюсь, я не вижу у сборной Украины поставленной игры, не вижу лидеров, на флангах нет взаимопонимания. Но есть результат на табло. А в футболе ничего важнее нет. О Беседине перед игрой я говорил, что он еще сырой для сборной. Забитый им мяч показал, что у парня есть чутье. И есть везение. Ему надо продолжать работать и, хотелось бы верить, он вырастет в одного из тех центрфорвардов, которые делают голы из ничего и приносят своим командам трофеи.

Нашей сборной последние годы такого нападающего очень не хватает. Что касается осенних перспектив в квалификации... Уверен даже не на сто, а на пятьсот процентов, что с первого места в нашей группе напрямую на чемпионат мира, несмотря на вчерашнее поражение, пройдет Хорватия. А Украине, Исландии и Турции даю по 33% на вторую строчку и путевку в плей-офф. Но я бы не строил планы: дескать, Хорватия досрочно выиграет группу, на матч последнего тура приедет к нам немотивированной, и это обеспечит нам три очка. Балканцы – та команда, которая может просто по дороге на аэропорт собрать на улицах людей, которых очень сложно будет обыграть. Там от ночного сторожа до хозяина ресторана – все с мячом «на ты». Так что, если хорваты и приедут к нам досрочными победителями, это будут парни более голодные, чем условный Модрич, и нам от того легче не будет.