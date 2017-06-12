Барселоне интересен хавбек Боруссии

В першому таймі гра збірної мрак?? Як же так!! Там же 8 кротовських контрактів було??!!! В другом...

Ну если игрок,просидевшей на "банке" весь сезон лучший...Знатно нас потролил Йоэль ПОХ...

Все правильна сказав - краще помилятися, як рак сьогодні, чи кучер з Мальтою. Оце я розумію ріве...

А мне Малиновский не понравился. Слишком уж тянул одеяло на себя и чаще не оправданно. Коваленко ...

не знаю, мне Малина как-то не очень понравился - много брака, неточные удары