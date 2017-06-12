Барселоне интересен хавбек Боруссии

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле. 20-летний футболист «шмелей» вошел в символическую сборную прошлого сезона Бундеслиги и обратил на себя внимание ряда европейских клубов.
Сообщается, что «Барселона» предпримет попытку подписать талантливого футболиста, который сам не против перебраться в более сильный клуб.
Источник — Sport.ua
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