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Йоэль ПОХЬЯНПАЛО: «Коноплянка – лучший игрок сборной Украины»

Футболист национальной команды Финляндии подвел итоги встречи с украинской сборной

  • 12.06.2017 11:13
  • 838 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Автор единственного гола сборной Финляндии в матче с Украиной (1:2) Йоэль Похьянпало прокомментировал перипетии встречи.

— Йоэль, на днях мы прочитали ваше интервью в финской прессе о необходимости смены игровой тактики сборной после игры с Лихтенштейном. Сегодня что-то получилось?
— Совсем чуть-чуть, так как попросту нельзя сравнивать сборные Украины и Лихтенштейна. Каждый украинский игрок на своем месте намного сильнее соответствующего исполнителя команды из карликовой страны. К сожалению, и для финской сборной это утверждение оказалось во многом справедливым. Осуществить наш план на игру нам помешали многочисленные индивидуальные ошибки, как например, в случае с первым пропущенным голом.

После классного сэйва Лукаша Градецки, центральные защитники стояли и наблюдали, как ваш игрок спокойно добивает мяч в ворота. Да и в ситуации со вторым голом наш центр обороны оказался далеко не на высоте. Но, это не умаляет заслуг ваших футболистов. Они заставили нас много работать на оборону и пытаться атаковать под высоким прессингом. Хорошая у вас, сильная команда.

— А кто из игроков сборной Украины произвел на вас наибольшее впечатление?
— Однозначно, ваш десятый номер из немецкого Шальке — Коноплянка.  На мой взгляд, это лучший игрок украинской команды. Он прекрасный ассистент, к тому же, очень техничный и обладает сильным ударом. Он потерзал наших защитников в сегодняшнем матче, забил первый гол.  Я видел, как Коноплянка выступал в Германии и в игре с нами Коно, к сожалению, еще раз убедил меня, что он великолепный игрок.

— Йоэль, каковы, на ваш взгляд, задачи финской команды после этой неудачи?
— На самом деле, игры со сборными Лихтенштейна и Украины, каждая по-своему, получились для нас очень поучительными. Работать, работать и еще раз работать, что же нам еще остается? С прицелом на будущее.

Андрей БОГАЧЕВ, Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 12.06.2017 11:32
    +1
    Ну если игрок,просидевшей на "банке" весь сезон лучший...Знатно нас потролил Йоэль ПОХЬЯНПАЛО...
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    sviatoslavovich
    online
    sviatoslavovich, 12.06.2017 11:53
    +1
    Жирный суомский троль!
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