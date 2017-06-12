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Бавария ведет переговоры с хавбеком Лиона

Корентен Толиссо может перебраться в Германию

  • 12.06.2017 10:56
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Бавария ведет переговоры с хавбеком Лиона
Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает переговоры по поводу трансфера полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо. В прессе сообщалось, что 22-летний хавбек может обойтись чемпиону Германии в € 40 млн, но эта сумма будет немного больше.
 
«Баварии» придётся заплатить € 35 млн плюс бонусы в размере € 15 млн. Таким образом, общая сумма достигнет € 50 млн.
 
Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». Контракт с «ткачами» действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 официальных матчах за «Лион», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
 

Источник — Euro-football

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