Молоді гравці Карпат продовжили контракти з клубом

Ціла низка молодих вихованців «Карпат», лідерів молодіжного складу, продовжила контракти із клубом.
Так, хавбеки Остап Малашевський, Максим Саламаха та Роман Толочко залишаться у Львові до 2019 року, латераль Андрій Бусько до 2020 року, воротар Іван Сілецький, захисник Орест Лебеденко, хавбек Володимир Войтович та нападник Ігор Карпенко до 2021 року.
Нагадаємо, що молодіжна команда «Карпат» під керівництвом Олександра Чижевського та Михайла Дячука-Ставицького виграла бронзові нагороди чемпіонату U-21.
Источник — ФК Карпаты
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