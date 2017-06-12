Вот и завершился первый этап чемпионата Украины по пляжному футболу 2017, который гостеприимно принимал Киев. Это был настоящий праздник пляжного футбола, благо и погода не подкачала, и болельщики остались довольны, а также игроки и руководители клубов. Чуть позже мы познакомим вас с мнением президентов, тренеров и представителей всех команд, которые участвовали в столичном этапе.
А пока о четвертом дне соревнований. Солнечное воскресенье подарило зрителям три матча, в которых в общей сложности было забито 40 мячей! Первыми на песок «Гидропарк-арены» вышли молодые игроки ивано-франковского «Урагана» и футболисты столичного «Артур Мьюзик». К чести ребят Юрия Костышина, первую половину игры они достойно держались против вице-чемпионов Европы и Украины, отвечали голами, а разрыв в счете был не очень существенным. Однако во второй половине матча музыканты начали наращивать преимущество, и молодежь «Урагана» уже не выдерживала темп. До финального свистка у киевлян было уже двузначное число на табло, а итоговое преимущество составило +7, 11:4!
После четырех матчей на столичном этапе «Артур Мьюзик» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ураган» же с тремя поражениями завершил этап на последней, седьмой позиции.
После этого на песок «Гидропарк-арены» вышли команды, которые до этого еще не проигрывали в чемпионате - «Выбор» и «Евроформат». Матч получился невероятно захватывающим для болельщиков и подарил ничью в основное время - 4:4 (причем Олег Зборовский спас «Выбор», забив за 21 секунду до окончания основного времени), ничью в экстра-тайме - 6:6 (где были четыре гола в течение двух минут!), а также серию пенальти!
В этой серии были и сейвы вратарей, и мощные выстрелы, и ошибки игроков, а в итоге Иван Константинов поставил точку своим точным ударом и принес «Выбору» победу и один пункт в турнирную таблицу. Днепровская команда набрала семь очков после трех матчей и завершила этап на втором месте, ведь догнать «Евроформат» не смогла - у команды Андрея Евдокимова осталось восемь очков.
Последний матч киевского этапа также был богат на голы, в котором «Гриффин» разбил «VIT» со счетом 10:3. Команда Александра Зубенко провела на турнире все четыре матча за четыре дня, и честно говоря, выглядела тяжеловато в воскресенье. Чем и воспользовались действующие чемпионы, которые провели игру спокойно и уверенно. 4 гола на счету Алексея Ильичева, Максим Войток и Виктор Пантелейчук забили по два мяча, а на последней минуте игры отличились Олег Мозговой и Артем Ильичев.
Таким образом «Гриффин» с двумя победами и шестью очками завершил киевский этап на третьей строчке турнирной таблицы, а «VIT» с тремя пунктами - на пятом месте.
Теперь в чемпионате Украины наступает пауза, а второй этап пройдет в Ивано-Франковске 14, 15 и 16 июля, где будут определены 6 команд, которые поедут на Суперфинал в город Днепр в середине августа.
Турнирная таблица после первого этапа Чемпионата Украины
|№
|Команда
|ІГРИ
|ПЕР
|ПЕР/О.Т.
|ПЕР/ПЕН
|ПОР
|З-П
|РІЗН
|О
|1
|Евроформат /Киев/
|4
|2
|1
|0
|1
|17-13
|+4
|8
|2
|Выбор /Днепр/
|3
|2
|0
|1
|0
|24-11
|+13
|7
|3
|Гриффин /Киев/
|3
|2
|0
|0
|1
|22-12
|+10
|6
|4
|Артур Мьюзик /Киев/
|4
|2
|0
|0
|2
|22-20
|+2
|6
|5
|Альтернатива /Киев/
|3
|1
|0
|0
|2
|6-9
|-3
|3
|6
|VIT /Киев/
|4
|1
|0
|0
|3
|10-17
|-7
|3
|7
|Ураган /Ивано-Франковск/
|3
|0
|0
|0
|3
|9-28
|-19
|0
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.