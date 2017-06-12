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Итоги первого этапа ЧУ по пляжному футболу: 40 голов в последний день!

В киевском Гидропарке завершился первый этап чемпионата Украины по пляжному футболу 2017

  • 12.06.2017 10:25
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Итоги первого этапа ЧУ по пляжному футболу: 40 голов в последний день!

Вот и завершился первый этап чемпионата Украины по пляжному футболу 2017, который гостеприимно принимал Киев. Это был настоящий праздник пляжного футбола, благо и погода не подкачала, и болельщики остались довольны, а также игроки и руководители клубов. Чуть позже мы познакомим вас с мнением президентов, тренеров и представителей всех команд, которые участвовали в столичном этапе.

А пока о четвертом дне соревнований. Солнечное воскресенье подарило зрителям три матча, в которых в общей сложности было забито 40 мячей! Первыми на песок «Гидропарк-арены» вышли молодые игроки ивано-франковского «Урагана» и футболисты столичного «Артур Мьюзик». К чести ребят Юрия Костышина, первую половину игры они достойно держались против вице-чемпионов Европы и Украины, отвечали голами, а разрыв в счете был не очень существенным. Однако во второй половине матча музыканты начали наращивать преимущество, и молодежь «Урагана» уже не выдерживала темп. До финального свистка у киевлян было уже двузначное число на табло, а итоговое преимущество составило +7, 11:4!

После четырех матчей на столичном этапе «Артур Мьюзик» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ураган» же с тремя поражениями завершил этап на последней, седьмой позиции. 

После этого на песок «Гидропарк-арены» вышли команды, которые до этого еще не проигрывали в чемпионате - «Выбор» и «Евроформат». Матч получился невероятно захватывающим для болельщиков и подарил ничью в основное время - 4:4 (причем Олег Зборовский спас «Выбор», забив за 21 секунду до окончания основного времени), ничью в экстра-тайме - 6:6 (где были четыре гола в течение двух минут!), а также серию пенальти!

В этой серии были и сейвы вратарей, и мощные выстрелы, и ошибки игроков, а в итоге Иван Константинов поставил точку своим точным ударом и принес «Выбору» победу и один пункт в турнирную таблицу. Днепровская команда набрала семь очков после трех матчей и завершила этап на втором месте, ведь догнать «Евроформат» не смогла - у команды Андрея Евдокимова осталось восемь очков.

Последний матч киевского этапа также был богат на голы, в котором «Гриффин» разбил «VIT» со счетом 10:3. Команда Александра Зубенко провела на турнире все четыре матча за четыре дня, и честно говоря, выглядела тяжеловато в воскресенье. Чем и воспользовались действующие чемпионы, которые провели игру спокойно и уверенно. 4 гола на счету Алексея Ильичева, Максим Войток и Виктор Пантелейчук забили по два мяча, а на последней минуте игры отличились Олег Мозговой и Артем Ильичев.

Таким образом «Гриффин» с двумя победами и шестью очками завершил киевский этап на третьей строчке турнирной таблицы, а «VIT» с тремя пунктами - на пятом месте.

Теперь в чемпионате Украины наступает пауза, а второй этап пройдет в Ивано-Франковске 14, 15 и 16 июля, где будут определены 6 команд, которые поедут на Суперфинал в город Днепр в середине августа.

Турнирная таблица после первого этапа Чемпионата Украины

Команда ІГРИ ПЕР ПЕР/О.Т. ПЕР/ПЕН ПОР З-П РІЗН О
1 Евроформат /Киев/ 4 2 1 0 1 17-13 +4 8
2 Выбор /Днепр/ 3 2 0 1 0 24-11 +13 7
3 Гриффин /Киев/ 3 2 0 0 1 22-12 +10 6
4 Артур Мьюзик /Киев/ 4 2 0 0 2 22-20 +2 6
5 Альтернатива /Киев/ 3 1 0 0 2 6-9 -3 3
6 VIT /Киев/ 4 1 0 0 3 10-17 -7 3
7 Ураган /Ивано-Франковск/ 3 0 0 0 3 9-28 -19 0

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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