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Андрей ПЯТОВ: «Ракицкий старался обезопасить ворота»

Вратарь сборной Украины поделился впечатлениями о победе над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 10:23
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  • 2 комментария
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ФФУ. Андрей Пятов
© ФФУ. Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

— В перерыве Андрей Шевченко, как я понял, нашел для команды нужные слова.
— Для того и существует перерыв (улыбается), чтобы наставники показали, как надо правильно располагаться и врываться в нужные зоны при атаке. Поэтому наша команда вышла и с первых секунд второй 45-минутки взяла мяч под контроль, проведя две очень классные атаки. А вскоре удалось и забить… 

— Кстати, а в эпизоде с пропущенным мячом твой одноклубник из Шахтера Ярослав Ракицкий не мог вместо перекладины отпасовать тебе?
— Это игровой момент, счет шел на секунды. Ярослав старался обезопасить наши ворота, но так получилось. Впрочем, ничего страшного не произошло, главное, что наши ребята не сникли, а сразу пошли вперед и забили-таки победный гол, причем результативная передача оказалась как раз в активе Ракицкого.

— Как показалось, стандарты снова таили угрозу для сине-желтых…
— Не сказал бы. Учитывая то, что от Мальты мы пропустили со стандартного положения, и то, что у финнов это один из главных козырей, данному компоненту игры при подготовке к матчу уделялось особое внимание. И могу сказать, что каждый игрок в своей зоне у своих ворот отработал на отлично.

— После победы Исландии над Хорватией и Турции над Косово, сборная Украины опустилась на четвертое место в группе.
— Если честно, то я не вспомню случая в своей карьере, чтобы после победы моя команда опускалась в турнирной таблице (улыбается). Впрочем, здесь есть и положительная сторона. После таких раскладов теперь все четыре сборные в более-менее равной степени имеют шанс на завоевание первого места в секстете. Так что сентябрьский поединок против Турции для сборной Украины снова становится ключевым в группе. А это только добавляет интриги соперничеству, что является дополнительным интересом для болельщиков. Мы, по крайней мере, приложим все усилия для того чтобы добиться желаемой цели…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Генрих Мхитарян
      Генрих Мхитарян, 12.06.2017 10:42
    +3
    Полностью согласен!Тем более после того как Рак выбил мяч в перекл. Нужно было крыть игроков.А Ркк в этот момент лежал.Тем более потом Ракицкий этот эпизод "перекрыл" голевой передачей.
    Всех с победой!!!Готовимся к Туркам!
    СЛАВА УКРАИНЕ
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    Elblanko
      Elblanko, 12.06.2017 10:44
    -4
    Так само як і коно.
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