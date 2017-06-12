Андрей ПАВЕЛКО: «Сборной было важно получить эти три очка»

Президент ФФУ Андрей Павелко специально для terrikon.com прокомментировал матч Финляндия - Украина в Тампере (1:2).
- Очень важно было получить эти три очка. Перед отпуском футболистов сложно было настроить, это последняя игра в сезоне, семьи ждут. Важно было не дать им расслабиться, а дать настроиться.
- Шевченко удалось найти мотивацию?
- Мы видим, что если есть результат, значит, нашел.
- Болельщики перекричали сегодня всех...
- Да, наших болельщиков было около тысячи, это хороший результат. Еще раз показали, что в Украине - настоящие болельщики, ради которых и играет сборная.
- Интрига в группе сохраняется?
- Да, осенние матчи будут интересными. Особенно будет интересен матч с Турцией. Состоится ли он в Харькове? Это будет решать исполком ФФУ. Но да, у Харькова есть хорошие шансы, - подтвердил Павелко.
Евгений РЕНЁВ
Источник — terrikon.com
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