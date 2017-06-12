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Артем ФРАНКОВ: «Отмыли мальтийское позорище»

Главный редактор журнала «Футбол» прокомментировал победу Украины над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 09:54
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о матче Финляндия — Украина (1:2).

«Ну а что я вам говорил? Прежде всего — подождите, не торопитесь матюгать сборную. Финские совы как соперник посложнее мальтийских соколов, но мы свое дело сделали — три очка в отборную копилку добыли. Говнометы на время остановлены, разве что в некоторых местах канонада продолжается — то ли люди не могут смириться с нашим уровнем (не путать с Уроненом), то ли мечут просто так, по привычке.

Уф, как же попустило, когда Женя Коноплянка (ну красавец, везде поспел!) добил мяч, героически отраженный финским кипером после заброса Ярмоленко и удара Малиновского (сказать „Ярмола — Малина“ язык не поворачивается — вопрос то вполне пафосный!). Хорошо-о... Правда, чуть позже Коноплянка сделает всё, чтобы помножить свой подвиг на ноль (я имею в виду загадочный пас на Пукки), а затем Ракицкий отдаст сверхоригинальную голевую передачу на Похьянпало (обратите внимание — „мы все кузнецы собственного счастья“). Но вдруг Артем Беседин („головой в приседе“ после паса Рака!) в очередной раз докажет, что „Футбол“ немножко разбирается в футболе и стремится всячески помогать нашим командам — зря ли мы ставили на центральные полосы интервью с форвардом „Динамо“».

«Больше в матче не было ничего — финны сдулись шариками. Но категорически предостерегаю — в первую очередь, от воспарения в эмпиреях по поводу собственной значимости, которой, в общем-то, неоткуда взяться. Сборная Украины выполнила свою задачу момента, и не более того. Не нужно лишних восторгов — просто поздравим нашу команду с победой, заслуженной, важной и оставляющей нас в бизнесе. Главные сражения — впереди.

Надеюсь, вы четко поняли, что я далек от восторгов по поводу игры нашей сборной и совершенно не собираюсь трубить о каком-то выдающемся успехе. Да-да. Сделали свою работу, оправдав наличие сбора в Австрии (а почему не в Украине собирались? — вопрошали люди) и отмыв мальтийское позорище — слава Богу. Временно отмыв, потому что потом Мальта так или иначе всплывет.

Игра. Пора-пора, но не ура.

Первый тайм был традиционно — увы, я вынужден употребить именно это наречие! — ужасен. Ничегошеньки сборная Украины, кроме шального удара Селезнева головой, не создала — хотя она вроде как и согласно всем торжественным заявлениям прибыла в Тампере бороться за победу и только за нее. Второй тайм, как ни крути, тоже был инфарктным, и только справедливость победы заставляет промолчать по поводу общего характера игры. Тут ваш автор обязан заметить, что не нам сейчас и вообще не нам выносить вперед ногами всякие Финляндии, пиши ее в Скандинавию или не пиши (внезапно появились версии, по которым финнов можно называть скандинавами, лет пять-семь назад это еще считалось... моветоном), но всё же на некоторое преимущество украинских футболистов в классе мы вправе рассчитывать».

«В самом деле, после Мальты у нас не было другого выхода, кроме как побеждать, демонстрируя в атаке хоть что-то. Тут можно провести некую аналогию с киевским „Динамо“ — после поражения от „Олимпика“ половинным составом в день 90‑летия клуба Сергей Ребров не имел права не выиграть финал Кубка Украины против „Шахтера“... Проиграл — и, так или иначе, покинул клуб. Безусловно, некоторая натяжка присутствует, но только некоторая. Андрею Шевченко следует понимать, что апчественность недовольна не только поражением от одного из евро-карликов (слово „евро“ в данном случае отнюдь не комплимент, а то привыкли, понимаешь...), но и самим сбором в Австрии при подготовке к отборочному матчу — а почему не дома? Все претензии списывались только победой над Финляндией. Иначе они, претензии эти, грозили обрушиться на голову тренерского штаба и Федерации футбола тем самым грязным водопадиком, который пролился в „12 стульях“ на голову инженера Щукина, опрометчиво выскочившего голым из квартиры», — написал Артем Франков в редакционке нового номера своего журнала.

Источник — MatchDay

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