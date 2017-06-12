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Иван ГЕЦКО: «Нельзя ошибаться как Ярмоленко и Коноплянка»

В сборной Украины есть колоссальные проблемы, считает специалист

  • 12.06.2017 09:47
  • 896 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко отметил, что критиковать национальную команду пока что рано.

«Вот такие матчи и называют валидольными. То, что творилось во время игры, особенно начиная со второго тайма, дает повод задуматься о том, что есть колоссальные проблемы, которые нужно решать, иначе, будет очень сложно. Просто нельзя допускать такие ошибки, когда ошибся Ярмоленко в чужой штрафной и мы нарвались на контратаку. Да и Коноплянка сыграл явно не свой лучший матч. Дает о себе знать отсутствие игровой практики.

Нет той игры от лидеров, которую мы от них ждем, зато, появляются новые лидеры из числа тех, кто недавно стал привлекаться в сборную. Это касается тех, кто выходил на замену. Очень понравился Беседин. Ждали более агрессивной игры в нападении от Селезнева. Наверное, нужно давать дорогу молодым футболистам. Но ругать сборную не стоит сейчас. Для начала нужно разобрать эту игру, который, увы, ничего хорошего нам не сулит. Но есть результат, а это немаловажно».

Источник — Вести

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Комментарии
    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 12.06.2017 10:34
    0
    Рукалицо просто...как-раз начало второго тайма - это был белый отрезок игры сборной, а то, что Ярмоленко потерял мяч в штрафной соперника(ну так то его любой может потерять в штрафной соперника и это норма) и мы получаем контру, так это проблема никак не Ярмолы, а опорной зоны и обороны.
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