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ВИДЕО ДНЯ. Фанаты сборной Украины устроили овацию Шевченко

После победы над Финляндией (2:1) болельщики поблагодарили главного тренера сборной Украины

  • 12.06.2017 09:28
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Метки
Sport.ua
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Фанаты сборной Украины устроили овацию Андрею Шевченко после победы над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

Источник — Sport.ua

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