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Дарио СРНА: «Это был отличный сезон»

Капитан «Шахтера» поделился мнением о прошедшем чемпионате

  • 12.06.2017 09:11
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «горняков» в интервью shakhtar.com подвел итоги сезона.

– Дарио, команда в отпуске, но ты сейчас в Киеве. Почему?
– Я четыре дня был с женой в Италии, отдыхали сами, без детей. Вернулись в Украину, поскольку дочери скоро идти в школу. Сейчас распорядок отличается от того, что был раньше, – приходится подстраиваться под детей. И все же очень приятно проводить время с семьей, в доброй атмосфере и с хорошим настроением. Особенно после такого сезона, в котором мы завоевали золотые медали чемпионата и Кубок. Уверен, я отлично отдохну.

– Дочку тоже настраиваете на золотую медаль в учебе?
– Очень на это надеемся!

– «Шахтер» вернул себе звание команды номер один в Украине. Ты же, по данным компании InStat, стал самым полезным игроком чемпионата, опередив своих одноклубников Марлоса и Фреда…
– Это очень почетно и важно для каждого футболиста. Рад, что в таком возрасте могу демонстрировать хорошую статистику, приносящую пользу как мне, так и команде. Я открытый и объективный человек, поэтому сам вижу, когда у меня все хорошо, а когда что-то не получается. Постоянно провожу анализ собственных игр – хороших и в особенности плохих. Так что всегда буду стремиться быть полезным «Шахтеру», это моя работа.

– Еще один знаковый момент: в минувшем сезоне ты стал первым футболистом «Шахтера», преодолевшим рубеж в 500 матчей. Сейчас их 526…
– Верю в судьбу. Я опередил легендарного Михаила Соколовского и вышел на первое место по количеству игр в поединке с «Брагой». И именно наставник этой команды стал тренером «горняков»!

– Как отнесся к первой смене тренера за долгое время?
– Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой «Шахтера». Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали. Однако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в «Браге». Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у «Шахтера» как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с «Янг Бойз» мы словно проснулись: у нас все стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше.

– Как ты оценишь еврокубковую кампанию – 2016/17?
– Отличный сезон! Даже поражение от «Янг Бойз» обернулось для нас большой победой. Если бы не тот матч, возможно, мы и играли бы по-другому. А в этом случае знали, что больше нет права на ошибку и места плохим результатам. Лига Европы прошла отлично: мы взяли верх во всех встречах, став лучшей командой группового раунда. С «Сельтой» первую игру провели хорошо, вторая тоже была неплохой, однако несправедливый пенальти повлиял на исход. В целом сезон считаю очень успешным.

– На внутренней арене «Шахтер» прошел сезон на одном дыхании. Можешь выделить ключевые встречи чемпионата?
– Назову матчи с «Карпатами» (3:2), с «Динамо» в декабре (4:3) и с «Олимпиком» (4:0). Во-первых, поединок во Львове. Та выездная игра с «Карпатами» поменяла все! Мы уступали 0:2, но показали характер, забили три гола, одержали верх и получили очень важный психологический импульс. Я помню, как мы праздновали третий мяч, – это было что-то невероятное! Паулу Фонсека после финального свистка никогда не говорит в раздевалке ни слова. Ни после побед, ни после поражений… Вообще никогда! Но по окончании матча с «Карпатами» он сказал: «Не могу промолчать. Вы – молодцы! Спасибо за характер, который вы показали. Сегодня я увидел, что мы можем обыграть любого соперника». После этого «Шахтер» пошел вверх. Мы демонстрировали качественный футбол и добились отличных результатов.

– В прошлом сезоне «оранжево-черные» шесть раз встречались с «Динамо». Вы не пресытились этим противостоянием? Хватает ли эмоций на все поединки?
– Все они эмоциональны, каждый из них – битва. Это «Шахтер» – «Динамо»! На трибунах в Харькове и Киеве присутствовало много болельщиков. Отмечу приятную атмосферу: в нынешнем году не было никаких скандалов между игроками, а это большой плюс. Спортивный конфликт должен быть исключительно на поле и только в хорошем, футбольном смысле. В этом плане сезон прошел очень хорошо.

– Сложно было наблюдать за последней встречей с «Динамо» с трибуны?
– Конечно, нелегко, однако у нас не 11, а 22–24 футболиста, готовых в каждом матче продемонстрировать высокий уровень. И мне приятно, что все исполнители у нас основные. Показательно, что в тот вечер ни в чем не уступали сопернику. Получилась очень хорошая игра. Все ребята вышли на поле и показали, что соответствуют уровню «Шахтера».

– Осенью «горняки» впервые провели домашний поединок в Харькове: на классико с «Динамо» пришло почти 40 тысяч болельщиков. Какие впечатления оставила атмосфера на трибунах?
– Прежде всего еще раз хочу сказать большое спасибо Львову за два прекрасных года. Мы взяли там Кубок Украины и Суперкубок, играли в полуфинале Лиги Европы… Мы впервые в истории привезли во Львов Лигу чемпионов, и в еврокубках у нас всегда была хорошая поддержка. К сожалению, в чемпионате приходило не так много зрителей: нам не хватало эмоций, и было тяжело психологически настраиваться. Поэтому клуб принял решение о переезде в Харьков. Там больше наших болельщиков, и это показывает каждая игра: на трибунах пять, семь, пятнадцать тысяч человек. На финал Кубка Украины очень много болельщиков приехало из Донецка, среди них было немало моих друзей. Приятно вновь видеть дончан! Я им говорил и всегда буду повторять, что они – наши герои. Обещал сделать все, чтобы они гордились клубом. Нужно только терпеть и ждать, когда «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену». Нас очень хорошо приняли в Харькове, и мы преподнесли городу достойный подарок – осенью здесь тоже впервые в истории пройдет Лига чемпионов. Я надеюсь, болельщики будут это уважать и поддержат нас во всех матчах еврокубков и чемпионата. Уверен, вместе с заполненными трибунами мы станем еще сильнее.

– Зимой команду покинули Шевчук и Эдуардо, сейчас – Кобин, Кучер и Каниболоцкий. Тем не менее философия клуба такова, что на место ушедших футболистов уже готова замена.
– Я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам за то, чего они добились с «Шахтером». К сожалению, таков путь каждого. Сегодня ушли они, завтра могу быть я, послезавтра кто-то еще. Никто из нас не вечен – это жизнь профессионального футболиста. Я все время на связи с ребятами. Они – мои друзья, партнеры, с которыми я был в моменты побед и поражений, с которыми радовался и плакал. Например, с Кучером я провел в команде 11 лет. Это человек-легенда «Шахтера» и сборной Украины. Он забил много важных голов. Уходить нелегко. Когда я набирал номер Саши, даже не знал, что сказать… Эти игроки навсегда вписали свое имя в историю клуба. Мы с ними будем встречаться в дальнейшем – через год, пять или десять лет – и вспоминать наше хорошее время.  Я хочу сохранить эту дружбу. А все наши годы в «Шахтере» пусть будут показателем для молодых ребят, как развиваться и стать сильными футболистами. Эдуардо, Шевчук, Кучер, Кобин и Каниболоцкий могут служить для них примером.

– Каждый день ты работаешь на тренировках вместе с молодыми игроками. Что скажешь о прогрессе выпускников Академии?
– Борячук, Матвиенко, Малышев, Ордец, Коваленко, Бутко, Танковский, Зубков, другие ребята… Все они – будущее «Шахтера». Это говорит о том, что клуб движется в нужном направлении.

– Тем не менее лучшим ассистентом сезона стал ты. Сколько было голевых передач и помнишь ли каждую?
– Если не ошибаюсь, сделал 10 ассистов. Подачи на Факундо с «Карпатами» и «Сталью» в концовках, с «Александрией» на 82-й минуте, с «Зарей» на 88-й, Фреду с «Динамо»… Однако меня больше интересует игра «Шахтера» и победа команды. Верю в себя, и при нашем стиле отдавать передачи в завершающей фазе буду всегда – это моя работа, равно как у Марлоса то, что он сделал в финале Кубка. Конечно, я рад, но на первом месте всегда результат. И в этом году все мы добились большого успеха.

– Был матч, после которого вы окончательно поняли, что чемпионство уже не уйдет?
– Одно дело – верить, а другое – непосредственно стать чемпионом. После игры с «Зарей» с каждого из нас свалился груз ответственности. Мы были очень рады, ведь долго этого ждали. В условиях, когда каждая игра на выезде, золото дорого стоит.

– Ты всегда на связи с президентом. По личным ощущениям, как он прожил этот сезон?
– Радостно и очень тяжело. Он доволен игрой «Шахтера». Президент любит побеждать, однако при этом на первое место ставит красивый футбол. Знаете, кто-то предпочитает три очка хорошей игре, а наш президент не требует только трофеи. Он требует хорошую игру, вместе с которой придут и титулы! Такова его философия. Перед всеми футболистами я сказал ему большое спасибо. Знаю, что для президента значат два года без чемпионства. Наш триумф в минувшем сезоне стал для него глотком свежего воздуха. Конечно, он доволен. Было видно, что он очень ждал встречи со всей командой. Президент не опустил рук, помогает «Шахтеру», Донбассу и смотрит вперед с позитивом. Таких людей мало.

– Был момент, когда президент тебя удивил?
– Наверное, после матча с «Карпатами», который мы уже вспоминали. Уступая 0:2, мы в итоге добились победы. Президент позвонил и сказал, что очень сильно верит в «Шахтер». Он верит всегда, однако тот поединок показал ему, что у нашей команды есть характер и качество.

– Президент сказал, что самым важным чемпионством для него будет одиннадцатое.
– Это амбициозный человек, который смотрит только вперед. После матча с «Зарей» президент набрал меня и просил поздравить команду. Утром, не прошло и десяти часов, он снова звонит мне и говорит: «Надо готовиться к следующему чемпионству. Нужно выиграть!». Подчеркиваю, накануне мы взяли титул, а уже с утра президент поздравляет меня еще раз и подчеркивает, что теперь мы должны думать о следующем чемпионстве! Его слова придают уверенность. Президент всегда делает и говорит то, что нужно, и думает на шаг вперед.

– На торжественном награждении Паулу Фонсека пригласил Рината Ахметова поддержать «горняков» на трибуне. Его присутствие очень мотивирует «Шахтер»?
– Это тяжелый вопрос. Я привык видеть президента на «Донбасс Арене», в его родном городе, когда полный стадион получает удовольствие от футбола. Конечно, я хочу, чтобы он был на матчах «Шахтера». Однако президент примет решение сам. Но видеть его не на «Донбасс Арене», а на другом стадионе, будет непривычно.

– Болельщики с нетерпением ждут следующего сезона и старта в Лиге чемпионов. Твои ожидания?
– Сначала всем нужно хорошо отдохнуть. Затем важно провести качественную подготовку к Суперкубку, где нам предстоит не решающая, но важная игра. Украинскому футболу нужны сильные «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик» и остальные клубы. Все мы должны поднять уровень чемпионата. У нас будет время до конца августа набрать форму через матчи и показать хороший результат. Хочу, чтобы все были здоровы и сконцентрированы на том, что нас ожидает. Постараемся для наших болельщиков сделать шаг вперед в Лиге чемпионов. Я уже говорил, что нынешний «Шахтер» готов это сделать. Перед нами всегда стоят цели, и я надеюсь, что нам на сто процентов хватит сил. Уверен, у нас будет сумасшедшая поддержка. В Харькове меняют поле – и оно будет супер! Клуб делает все, чтобы нам было комфортно.

– «Шахтер» – в первой корзине при жеребьевке. Паулу Фонсека сказал, что хотел бы видеть в соперниках «Манчестер Юнайтед». Есть ли предпочтения у тебя?
– Мне все равно. Я играл против «Барселоны», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и других клубов. Хотел бы еще раз встретиться с мадридцами, где выступают мои друзья – Модрич и Ковачич, но они с нами в одной корзине. Интересно когда-нибудь пересечься в Лиге чемпионов с хорватской командой… Однако это не так важно. Я верю в «Шахтер»! Ждем жеребьевку, но наша команда уверена, что может сделать шаг вперед.

Источник — ФК Шахтер

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