Иван ОРДЕЦ: «Главное, что добыли три очка»

Защитник сборной Украины Иван Ордец поделился своими впечатлениями от победы над сборной Финляндии (2:1) в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018.
«Тяжелая победа. Вроде и погода была нормальная: и не холодно, и не жарко, но сложно было разбегаться. Главное, что выиграли, и добыли три очка. Финны ничем и не удивили, как и ожидалось, было много борьбы. За счет этого у них в первом тайме было небольшое преимущество в центре поля, но в итоге мы забили два хороших гола и выиграли. В перерыве Шевченко сказал, что просто нужно сделать акцент на подборе и ускорить игру через быстрый пас. В общем, настроение отличное, и хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые очень хорошо нас поддерживали», – сказал Ордец после матча.
Источник — Xsport
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