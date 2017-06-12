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Иван ОРДЕЦ: «Главное, что добыли три очка»

Защитник сборной Украины рассказал о победе над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 08:51
  • 52 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец

Защитник сборной Украины Иван Ордец поделился своими впечатлениями от победы над сборной Финляндии (2:1) в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018.

«Тяжелая победа. Вроде и погода была нормальная: и не холодно, и не жарко, но сложно было разбегаться. Главное, что выиграли, и добыли три очка. Финны ничем и не удивили, как и ожидалось, было много борьбы. За счет этого у них в первом тайме было небольшое преимущество в центре поля, но в итоге мы забили два хороших гола и выиграли. В перерыве Шевченко сказал, что просто нужно сделать акцент на подборе и ускорить игру через быстрый пас. В общем, настроение отличное, и хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые очень хорошо нас поддерживали», – сказал Ордец после матча.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Miro Run
    online
      Miro Run, 12.06.2017 09:05
    0
    чимось нагадує зовнішньо знаменитих італійців в захисті- перспективний дядько,-успіхів тобі-думаю в АПЛ примітять його-
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