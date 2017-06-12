Андрей ПЯТОВ: «Ждали от финнов другой схемы игры»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о перипетиях отборочного поединка с командой Финляндии (2:1).

— Андрей, это твой первый выход на поле в составе национальной команды с капитанской повязкой. Чувствовал особую ответственность?

— Не сказал бы (улыбается). Вратарю в каждой игре нужно подсказывать партнерам на повышенных тонах. Мне просто было приятно вывести свою сборную в качестве капитана, и я старался передавать ребятам свою уверенность.

— Повязку тебе вручил Андрей Шевченко?

— Нет. Капитан у нас — Руслан Ротань, а вице-капитаны — Саша Кучер и я. Так как никого из них в составе не было, то эта роль досталась мне.

— Получается, ты — фартовый капитан.

— Это стечение обстоятельств, но я готов быть капитаном хотя бы для того, чтобы сборная Украины добивалась положительного результата.

— Финляндия не входит в число европейских топ-команд, но, судя по развитию событий, поединок получился сложным…

— Безусловно. Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой…