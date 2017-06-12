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Андрей ПЯТОВ: «Ждали от финнов другой схемы игры»

Голкипер сборной Украины прокомментировал победу над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 08:48
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ФФУ. Андрей Пятов
© ФФУ. Андрей Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о перипетиях отборочного поединка с командой Финляндии (2:1).

— Андрей, это твой первый выход на поле в составе национальной команды с капитанской повязкой. Чувствовал особую ответственность?
— Не сказал бы (улыбается). Вратарю в каждой игре нужно подсказывать партнерам на повышенных тонах. Мне просто было приятно вывести свою сборную в качестве капитана, и я старался передавать ребятам свою уверенность.  

— Повязку тебе вручил Андрей Шевченко?
— Нет. Капитан у нас — Руслан Ротань, а вице-капитаны — Саша Кучер и я. Так как никого из них в составе не было, то эта роль досталась мне.

— Получается, ты — фартовый капитан.
— Это стечение обстоятельств, но я готов быть капитаном хотя бы для того, чтобы сборная Украины добивалась положительного результата.

— Финляндия не входит в число европейских топ-команд, но, судя по развитию событий, поединок получился сложным…
— Безусловно. Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой…

Источник — zbirna.com

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