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Ротань пройдет медосмотр в Славии 17-го июня

Капитан «Днепра» готовится подписать контракт с чешским клубом

  • 12.06.2017 08:29
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

17 июня капитан «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань вылетит в Прагу для медицинского осмотра и подписания контракта с чемпионом Чехии, сообщает программа «Днепр-футбол».

В предстоящем сезоне Лиги чемпионов пражане стартуют с 3-го отборочного раунда (путь чемпионов).

К слову, по окончании чемпионата Украины 2016/17 после игры с «Волынью» капитан на вопрос о переходе в Зарю ответил: «А как бы вы поступили на моем месте?»

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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