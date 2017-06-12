Ротань пройдет медосмотр в Славии 17-го июня

17 июня капитан «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань вылетит в Прагу для медицинского осмотра и подписания контракта с чемпионом Чехии, сообщает программа «Днепр-футбол».
В предстоящем сезоне Лиги чемпионов пражане стартуют с 3-го отборочного раунда (путь чемпионов).
К слову, по окончании чемпионата Украины 2016/17 после игры с «Волынью» капитан на вопрос о переходе в Зарю ответил: «А как бы вы поступили на моем месте?»
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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