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Артем БЕСЕДИН: «Я – нападающий, я должен забивать голы»

Форвард сборной Украины прокомментировал победный мяч в ворота Финляндии

  • 12.06.2017 08:21
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dynamo.kiev.ua. Артем Беседин
© dynamo.kiev.ua. Артем Беседин

Один из творцов победы в Тампере Артем Беседин забил первый гол в составе национальной сборной.

— Артем, как вы оцениваете свою сегодняшнюю игру в составе сборной Украины?
— Я вышел во втором тайме, когда мы уже выигрывали 1:0, с установкой зацепиться за мяч, навязать борьбу, выигрывать впереди все единоборства. Примерно через 10 минут после моего выхода мы пропустили ответный гол, однако, к счастью, вскоре забили второй мяч, и игра успокоилась. Дальше было делом техники довести матч до логического завершения.

— Что можете сказать о забитом вами мяче?
— Наверное, это, как говорится, чуйка. Я ведь нападающий, значит, должен забивать голы. Очутился в нужном месте — и вот результат.

— Можно ли сказать, что это самый важный гол в вашей карьере?
— Отвечу утвердительно, тем более, что это мой первый гол за сборную. Он дорог еще и потому, что оказался трудовым и решил судьбу поединка. Надеюсь, что и следующие мои голы будут столь же важными.

— Артем, каковы ваши личные эмоции и впечатления об игре?
— Самое главное, что я не подвел тренерский штаб и лично Андрея Шевченко, которые доверили мне место в составе в столь ответственной игре. Они дали мне достаточно времени, чтобы проявить себя, и я рад, что оправдал их надежды.

Андрей БОГАЧЕВ, Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

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