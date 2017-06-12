Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Главное, что Шевченко улыбается»

Нападающий турецкого «Карабюкспора» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о победе сборной над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2018.
- Андрей Николаевич улыбается – это самое главное. Главное, что добыли три очка тяжелые. Уставшие, но довольные. Взбучки особой не было в перерыве, ведь мы знали, что эта победа нам нужна.
- Финны толкались сильно? Все-таки они хоккеисты?
- Жаль катка не было, я бы на каток с ними вышел.
Источник — Сегодня Спорт
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