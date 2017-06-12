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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Главное, что Шевченко улыбается»

Нападающий сборной Украины прокомментировал победу над Финляндией (2:1)

  • 12.06.2017 07:59
  • 651 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

Нападающий турецкого «Карабюкспора» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о победе сборной над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2018.

- Андрей Николаевич улыбается – это самое главное. Главное, что добыли три очка тяжелые. Уставшие, но довольные. Взбучки особой не было в перерыве, ведь мы знали, что эта победа нам нужна.

- Финны толкались сильно? Все-таки они хоккеисты?
- Жаль катка не было, я бы на каток с ними вышел.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    A-68
    online
      A-68, 12.06.2017 08:43
    -1
    Четверте місце в групі і немає гри в команди - «Главное, что Шевченко улыбается»!!!!!!!!
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 12.06.2017 08:46
    -1
    A-68, 12.06.2017 08:43
    Четверте місце в групі і немає гри в команди - «Главное, что Шевченко улыбается»!!!!!!!!
    це зрада
    Ссылка
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