Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Главное, что Шевченко улыбается»

Нападающий турецкого «Карабюкспора» и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о победе сборной над Финляндией (2:1) в отборе на ЧМ-2018.

- Андрей Николаевич улыбается – это самое главное. Главное, что добыли три очка тяжелые. Уставшие, но довольные. Взбучки особой не было в перерыве, ведь мы знали, что эта победа нам нужна.

- Финны толкались сильно? Все-таки они хоккеисты?

- Жаль катка не было, я бы на каток с ними вышел.