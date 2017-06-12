Евгений КОНОПЛЯНКА: «В момент обрезки я похудел на целый килограмм»

Автор первого гола в ворота финнов полузащитник Евгений Коноплянка признался, что забил в стиле Пиппо Индзаги
— Евгений, первый вопрос по вашему голу. Согласны ли, что забили в стиле Селезнева?
— Ни в коем случае. Я забил в стиле Пиппо Индзаги.
— Готовы ли вы были к сегодняшней силовой игре финской сборной?
— Конечно, готовились именно к такой манере игры соперника. Ожидали, что у них будет меньше работы с мячом, а больше давления и различных столкновений.
— На наш взгляд, вы сегодня были лучшим в составе украинской сборной?
— Почему именно я? Я думаю, что играет не один Евгений Коноплянка, а вся команда. В каждый игровой момент у кого-то позиция лучше, у кого-то хуже. И умение найти щель в обороне соперника, его слабое место может каждый из наших игроков.
— А что была за ситуация с обрезкой возле своей штрафной? Ворота перепутали?
— Неприятный момент. Я похудел в этот момент на целый килограмм, самое меньшее. Хотел перевести мяч на партнера, но у меня поехала опорная нога. Слава Богу, что все хорошо закончилось.
— Ваша замена связана с повреждением, или у тренерского штаба были к вам претензии по игре?
— Скорее всего, на решение тренера повлияло то, что мне довольно продолжительное время медики оказывали помощь на поле.
— И что, действительно не удалось избежать травмы?
— Да нет. Обыкновенный ушиб. Думаю, через день-два буду в порядке.
— Какая атмосфера сейчас в команде?
— Атмосфера просто супер! Но праздновать особо нет времени, мы спешим на рейс домой. Но в автобусе и в самолете обязательно поделимся впечатлениями и обсудим планы на отпуск.
Андрей БОГАЧЕВ, Василий МИХАЙЛОВ
Источник — zbirna.com
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