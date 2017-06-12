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Тони БЕЛЛЬЮ: «Руки Уайлдера как щупальца осьминога»

Британский боксер поделился мнением о физических данных бойца

  • 12.06.2017 07:47
  • 320 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, в своем последнем бою сенсационно досрочно победивший Дэвида Хэя, дал характеристику чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру.

По словам Беллью, Уайлдер – боксер довольно низкого уровня, который «выезжает» за счет своей мощи и антропометрических данных.

«Деонтей Уайлдер является чемпионом из-за своих габаритов, - цитирует Беллью sports.ru со ссылкой на BoxingScene. - Если бы рост был где-то 185 см., его бы проглотили, переживали и выплюнули за четыре боя. Но поскольку он два метра ростом, у него руки, как щупальца осьминога, он сам по себе крупный и его дистанция атаки – полтора метра, то он там, где он есть из-за своих невероятных физических данных. Он – фантастический спортсмен, но с точки зрения конкретно бокса, он ужасен. Его техника – нелепа. У него нет джеба, нет защиты. Давайте будем честны, Эрик Молина выбил из него душу, а Молина – паршивый боксер. В бою с Эриком Молиной стало понятно, что представляет из себя Деонтей. Я провел в тяжах всего один поединок, но мое резюме уже лучше, чем у Уайлдер с его 40 боями».

Источник — Klitschko-brothers

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