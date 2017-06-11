Ну и о чем этот ролик говорит ? Кто кого нагнул ? Ты просто дебил . Таких случаев у вас в России ...

Это была разминка . Битва будет в сентябре когда будем принимать Турцию , а через несколько дней ...

Кого сказали, того и выпустил.

Уныло, не играли, результат получили,"мужики"....

ну,что винторогий я готов с тобой поспорить ,встретимся тут 02.09.2017,так что готовься отвечать ...

Тунец и Коваленко. ок. Я ими вкрай недоволен, но. Чем лучше Сидорчук или Рыбалка? Это таких же дв...

да ладно ребята,не горячитесь.Украину все равно ФИФА на чемпионат в Россию не пустит,даже бы,если...