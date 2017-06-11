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Исландия
1:0
Хорватия
11.06.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Исландия — Хорватия — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча отбора ЧМ-2018 Исландия — Хорватия

  • 12.06.2017 07:18
  • 175 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ksi.is. Исландия — Хорватия
© ksi.is. Исландия — Хорватия

В матче отбора ЧМ-2018 Исландия — Хорватия минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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