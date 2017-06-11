Группа G. Италия разгромила Лихтенштейн, Испания обыграла Македонию

Честно говоря после победы Исландии что-то не очень радостно

Ну так, 4 місце наше "фсьо".

Хорваты конечно лохи. А Исландия парадоксальная команда, они с таким трудом и на отскоке выиграли...

Самое интересное, что исландцы с 80 по 90-ю минуту тупо били хорватов, как нокаутёры. Было нескол...

Дикая ситуация в группе...Эммм.. подсунутое нам Косово не забывайте. после мальтийцев на всякого ...

Альтернатива нулю всегда есть - это плюс один! Хуже другое - альтернативы грязным деньгам нет...

А где же Ярмоленко и Ко, которые якобы тянут сборную? Особенно это было видно на ЕВРО. Когда ...