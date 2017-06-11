Группа G. Италия разгромила Лихтенштейн, Испания обыграла Македонию

Отбор на ЧМ-2018. Группа G
Италия – Лихтенштейн – 5:0
Голы: 1:0 – 35 Инсинье, 2:0 – 52 Белотти, 3:0 – 74 Эдер, 4:0 – 82 Бернардески, 5:0 – 90 Габбьядини.
Италия – Буффон, Кьеллини, Бардзальи, Дармиан, де Росси, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 60), Пеллегрини, Инсинье, Белотти (Габбьядини, 75), Иммобиле (Эдер, 67).
Лихтенштейн – Йеле, Малин, Геппель, Рехштайнер, Полверино (Квинтанс, 87), Бюхель, Губсер, Саланович (Брэндле, 60), Хаслер, Бургмайер (Вольфингер, 68), Фрик.
Предупреждение: Полверино (44).
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Македония – Испания – 1:2
Голы: 0:1 – 15 Сильва, 0:2 – 27 Диего Коста, 1:2 – 66 Ристовски.
Македония – Димитриевски, Ристовски, Мойсов (Тричковски, 85), Шиков, Алиоски, Спировски, Степанович (Элмаз, 46), Тошевски (Трайковски, 74), Ристевски, Несторовски, Пандев.
Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Алькантара (Коке, 74), Бускетс, Сильва (Педро, 69), Иско, Иньеста (Сауль, 90), Диего Коста.
Предупреждения: Пандев (35), Мойсов (64), Сильва (67), Альба (71), Элмаз (78), Шиков (87), Ристевски (90).
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Израиль – Албания – 0:3
Голы: 0:1 – 22 Садику, 0:2 – 44 Садику, 0:3 – 71 Мемушай.
Израиль – Гореш, Даса, Таватха, Тиби, Цедек, Голаса (Шехтер, 53), Натхо, Захави, Коэн, Рафаелов (Веред, 57), Саар (Бенаюн, 67).
Албания – Стракоша, Гимсити, Хюсай, Маврай, Алийи, Роши (Лиля, 53), Кукели (Весели, 82), Хюка, Мемушай, Абраши, Садику (Цикалеши, 69).
Предупреждение: Лиля (57).
Источник — Sport.ua
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