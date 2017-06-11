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Исландия на последних минутах вырывает победу у Хорватии

Команда Хеймира Хадльгримссона одержала непростую, но очень важную победу

  • 11.06.2017 23:37
  • 963 просмотров
  • 13 комментария
Метки
AFP
© AFP

Отчет о матче ожидайте позже.

Исландия - Хорватия - 1:0 (0:0)

Хоурдур Магнуссон, 90

Исландия: Ханнес Халлдорссон, Биркир Мар Севарссон, Кари Арнасон, Рагнар Сигурдссон (Сверрир Ингасон, '91), Хоурдур Магнуссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон (Рюрик Гисласон, '81), Эмил Холлфредссон, Альфред Финнбогасон (Бьорн Сигурдарсон, '77)

Хорватия: Ловре Калинич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Иван Перишич, Лука Модрич, Никола Калинич (Марцело Брозович, '63), Матео Ковачич, Милан Бадель, Марио Манджукич (Иван Сантини, '88)


Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Удары (в створ): 7 (2) - 6 (1)
Угловые: 5 - 4
Оффсайды: 2 - 1

ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.06.2017 23:43
    +7
    Исландия красавчики!!! Вот это поворот!!! Все 4 команды теперь имеют все шансы поехать на ЧМ.
    от Первых двух мест до 3-4 мест щас всего 2 очка!!!
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    gsa-1978
    online
      gsa-1978, 11.06.2017 23:45
    0
    По уровню игры мы 4 в этой группе. Все указывает что такими и будем в итоговой таблице.
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    VAD
    online
    VAD, 11.06.2017 23:46
    +6
    Хорваты приехали за ничьей и поплатились.
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    viktor112007
    online
    viktor112007, 11.06.2017 23:46
    0
    в турнирной таблице плотность жесть. 1 осечка кого-то из четверки и почти все шансы на выход будут потеряны.
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 11.06.2017 23:47
    -1
    А сможет ли так же Украина у себя дома? Сомневаюсь...
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2017 23:49
    +2
    результат нам не на руку. Хорвати підкачали. просто взяли і зіграли свій найгірший матч, плюс гол не логічний. А ісландці чимось нагадують нашу збірну при Блохіну - фарт, фарт і ще раз фарт. З нами не пропустили пенальті, з фінами до 90 хв. програвали і умудрились на компенсованих два забити, тепер сьогодні на останній забили в матчі без моментів. А саме смішне, що ми вигравши сьогодні опускаємось з 3-го на 4-те))). Є звичайно ж і плюс - якщо ми виграємо всі решту матчів - ми перші в групі
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    Batistuta
    online
      Batistuta, 11.06.2017 23:49
    +6
    И календарь неплохой, две игры дома с Турками и Хорватами, с Исландией на выезде можно играть.
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    pulse240
    online
      pulse240, 11.06.2017 23:51
    0
    Конечно шансы на 1 место немного увеличились, но способна ли наша сборная обыграть хорватов, если нет, то и шансов на 2 место теперь остается немного.
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.06.2017 23:51
    +2
    dudigo78, 11.06.2017 23:49
    результат нам не на руку. Хорвати підкачали. просто взяли і зіграли свій найгірший матч, плюс гол не логічний. А ісландці чимось нагадують нашу збірну при Блохіну - фарт, фарт і ще раз фарт. З нами не пропустили пенальті, з фінами до 90 хв. програвали і умудрились на компенсованих два забити, тепер сьогодні на останній забили в матчі без моментів. А саме смішне, що ми вигравши сьогодні опускаємось з 3-го на 4-те))). Є звичайно ж і плюс - якщо ми виграємо всі решту матчів - ми перші в групі

    Почему не на руку? Теперь у Украины больше шансов стало занять 1 место, если бы была ничейка то от первого места было 3 очка , а сейчас 2 .
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.06.2017 23:53
    +2
    Я такой фартовой команды, как Исландия, давно уже не припомню. Выиграли матч, в котором вообще ни одного голевого момента на две команды не было. Игрок забил после навеса плечом, причем по такой странной траектории, что вратарь аж не поверил, куда мяч полетел. До этого с финнами, с нами отскочили. Будет странно, если с такой поддержкой свыше они не выйдут на ЧМ.
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    VAD
    online
    VAD, 11.06.2017 23:54
    0
    Не факт что с исландцы возьмут 100% очков с финами.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2017 23:56
    +3
    як би не парадоксально це звучало, але після цього результату наші шанси на перше місце збільшились, а на друге - зменшились)))
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.06.2017 23:59
    0
    pulse240, 11.06.2017 23:51
    Конечно шансы на 1 место немного увеличились, но способна ли наша сборная обыграть хорватов, если нет, то и шансов на 2 место теперь остается немного.

    Хорватию вполне реально победить, Если они нас обыграли еле-еле со счётом 1-0! Полный стадион соберём!!
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