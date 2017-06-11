Исландия на последних минутах вырывает победу у Хорватии

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Исландия - Хорватия - 1:0 (0:0)
Хоурдур Магнуссон, 90
Исландия: Ханнес Халлдорссон, Биркир Мар Севарссон, Кари Арнасон, Рагнар Сигурдссон (Сверрир Ингасон, '91), Хоурдур Магнуссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон (Рюрик Гисласон, '81), Эмил Холлфредссон, Альфред Финнбогасон (Бьорн Сигурдарсон, '77)
Хорватия: Ловре Калинич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Иван Перишич, Лука Модрич, Никола Калинич (Марцело Брозович, '63), Матео Ковачич, Милан Бадель, Марио Манджукич (Иван Сантини, '88)
Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Удары (в створ): 7 (2) - 6 (1)
Угловые: 5 - 4
Оффсайды: 2 - 1
ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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от Первых двух мест до 3-4 мест щас всего 2 очка!!!
Почему не на руку? Теперь у Украины больше шансов стало занять 1 место, если бы была ничейка то от первого места было 3 очка , а сейчас 2 .
Хорватию вполне реально победить, Если они нас обыграли еле-еле со счётом 1-0! Полный стадион соберём!!
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