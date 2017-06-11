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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сегодня была битва. Ребята показали, что они мужики»

Главный тренер сборной Украины – о победе над Финляндией

  • 11.06.2017 21:24
  • 3783 просмотров
  • 20 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1).

— Конец сезона, все уставшие. Важно было поднять мотивацию ребятам, и я рад, что они нас услышали и поняли. А игру оценивать сейчас тяжело — это не игра была, а битва. Сегодня наши футболисты выстояли характером, показали, что они — мужики, что им не всё равно. Для меня это сейчас самое главное. Поблагодарил только что ребят, в первую очередь не за игру, а за то, что они боролись. Сегодня был такой матч, что необходимо было показать весь свой характер. И футболисты нашей команды с этим справились.

— Можно ли говорить, что в сегодняшнем матче психологический настрой вашей команды был важнее функциональной и игровой готовности?
— Конечно! О какой тактике можно говорить, если ребята устали. Я видел, что они сегодня отдают свои последние силы. Даже на тренировках было видно, насколько уставшими к этому матчу подходят некоторые ребята.

Мы попросили команду сыграть сегодня компактно, как можно проще и с максимальным отрабатыванием в обороне. Все ребята это сделали.

— Селезнев накануне сегодняшнего матча получил травму, но, тем не менее, попал в стартовый состав. Выходит, он даже будучи не до конца здоровым, лучше, чем здоровый Беседин?
— Сегодня был важен опыт. Зная об определенных проблемах со здоровьем у Селезнева, я поговорил с ним перед матчем, попросил выложиться до конца. Он был готов к этому. И Селезнев, и Беседин провели сегодня хороший матч. Беседин боролся, цеплялся за все мячи — я как раз об этом его и просил, выпуская на замену. В принципе, им обоим сказал перед поединком, что чем чаще они будут цепляться за мячи, тем легче нам будет.

— Сколько еще очков надо набрать сборной Украины, чтобы выйти из группы?
— Будем стремиться набрать максимум возможных очков. Поэтому надо бороться в каждом из оставшихся поединков. А сколько в итоге наберем очков, посчитаем после окончания отборочного цикла.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    ViperMX
      ViperMX, 11.06.2017 21:28
    +28
    Что мужики они конечно показали, но вот футболистами хорошего класса они так и не стали.
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 11.06.2017 21:31
    +15
    Была тягомотина нервная а не битва!
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    zhyr
      zhyr, 11.06.2017 21:38
    +12
    особливо Коноплянка, який пів години валявся у чужій штрафній....або Маліновський, який впав як підкошений, від дотику ліктем...таке враження, що "мужики" грають у жіночій лізі, а "баби" у чоловічій (це стосується всього сучасного футболу)
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    Ffd Dfg
      Ffd Dfg, 11.06.2017 21:39
    +5
    Я хочу похвалити хлопців за самовіддачу,небайдужість та старання.СЛАВА Україні.
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    Radion
    online
      Radion, 11.06.2017 21:39
    +16
    Украина сенцационно виаграла финов...!!!
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    p_s_l
      p_s_l, 11.06.2017 21:41
    +12
    Если ставить в состав игроков лавки и дубля, то и со сборной Гренландии будет битва.
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    milan90
      milan90, 11.06.2017 21:48
    +12
    как хочется уже чтобы была не битва а ИГРА! Сколько уже можно о характере и т.п.? Игры, к сожалению нет, а отмазки смешные, то сезон только начался, не в форме, то сезон закончился , устали...когда ж можно увидеть игру в оптимальных кондициях? Чтобы можно рассмотреть мастерство, тактический рисунок и тп?
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    A-68
      A-68, 11.06.2017 21:51
    +5
    Шева з такою грою команди вийти з групи буде дуже тяжко.!!!!!
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 11.06.2017 22:00
    +1
    milan90, 11.06.2017 21:48
    как хочется уже чтобы была не битва а ИГРА! Сколько уже можно о характере и т.п.? Игры, к сожалению нет, а отмазки смешные, то сезон только начался, не в форме, то сезон закончился , устали...когда ж можно увидеть игру в оптимальных кондициях? Чтобы можно рассмотреть мастерство, тактический рисунок и тп?

    тогда, когда футболисты будут соответствующего класса.
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    Batistuta
    online
      Batistuta, 11.06.2017 22:00
    -3
    К сожалению Шева прав конец сезона, и по матчу видно что играли через не могу, главное есть результат.
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    Yuriy Smoliy
    online
      Yuriy Smoliy, 11.06.2017 22:03
    -2
    Что еще может сказать умного бывший кандидат в депутаты.
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    balabuh
    online
      balabuh, 11.06.2017 22:06
    +1
    Збірна нагадує поліно яке пливе за течією, щоб "тренер" не говорив він що є, що нема... Все на що вистачило Шеви це сказати щоб катали м'яча на своїй половині. По тактиці 2. ШЕВА ДАВАЙ НА ПЕРЕЗДАЧУ НА ОСІНЬ.
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 11.06.2017 22:08
    -1
    Batistuta, 11.06.2017 22:00
    К сожалению Шева прав конец сезона, и по матчу видно что играли через не могу, главное есть результат.
    Да, да, да....конец сезона єто беда, как и начало...чего только такая проблема только у нас?
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 11.06.2017 22:16
    +1
    zhyr, 11.06.2017 21:38
    особливо Коноплянка, який пів години валявся у чужій штрафній....або Маліновський, який впав як підкошений, від дотику ліктем...таке враження, що "мужики" грають у жіночій лізі, а "баби" у чоловічій (це стосується всього сучасного футболу)

    ну вчаться в Реалу (Рамос Кріштіано)
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    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 11.06.2017 22:16
    0
    [quote milan90, 11.06.2017 21:48 Игры, к сожалению нет, а отмазки смешные, то сезон только начался, не в форме, то сезон закончился , устали...

    +1000500! Именно отмазки и именно смешные. Кто устал-то, Пятак? Вратарь априори устать не может. Бутко и Конопа, сыгравшие в весенней части сезона едва 500 минут на двоих? Ага... Не на много больше сыграл Ордец.
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    p_s_l
      p_s_l, 11.06.2017 22:17
    -1
    Batistuta, 11.06.2017 22:00
    К сожалению Шева прав конец сезона, и по матчу видно что играли через не могу, главное есть результат.
    Кто там из игроков устал в конце сезона, игроки дубля/лавки?
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 11.06.2017 22:19
    0
    A-68, 11.06.2017 21:51
    Шева з такою грою команди вийти з групи буде дуже тяжко.!!!!!
    balabuh, 11.06.2017 22:06
    Збірна нагадує поліно яке пливе за течією, щоб "тренер" не говорив він що є, що нема... Все на що вистачило Шеви це сказати щоб катали м'яча на своїй половині. По тактиці 2. ШЕВА ДАВАЙ НА ПЕРЕЗДАЧУ НА ОСІНЬ.

    Коли в нас збірна грала ??? коли ???
    Може проблема не в тренері ? Штаб в шеви досить непоганий проблема і гравцях хто зараз грає на високому рівні ??? Малиновський харош але чемп Бельгії не топ
    Ярмоленко показав свій рівень з Челсі нічо не міг зробити с Аспілкуетою зато Марез його весь сезоном рилом по газону возив
    Бажання в нас такого нема як в Ісландії щоб щось показувати без техніки
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 11.06.2017 22:20
    0
    і моя думка Ярмолі не треба переходити він тут єлі стягую 30+ ігор відіграти в європі треба буде більше гарти якшо він хоче в норм чемп
    нехватає фізухи в нього
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    salenco
    online
      salenco, 11.06.2017 22:26
    0
    Ну а кто с Финнами феерил? Хорваты 0-1, Исландия 3-2, Турки 2-0 и то у финнов были шансы в той игре.
    Я не говорю, что наша сборная сильно сыграла, но ненужно финнов недооценивать. Думаю они ещё возьмут очки у конкурентов
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    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 11.06.2017 22:27
    0
    Дальше. Малина Цыганков устали, залечивая травмы. Молодым Матвиенко, Беседину, Шепелеву, Коваленко, а также Сидору грех жаловаться на усталость, поскольку они сыграли не во всех матчах весенней части, на них пахать еще нужно. Ну, скажем, Степаненко, Ярмола, Морозюк
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