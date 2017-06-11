Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сегодня была битва. Ребята показали, что они мужики»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1).

— Конец сезона, все уставшие. Важно было поднять мотивацию ребятам, и я рад, что они нас услышали и поняли. А игру оценивать сейчас тяжело — это не игра была, а битва. Сегодня наши футболисты выстояли характером, показали, что они — мужики, что им не всё равно. Для меня это сейчас самое главное. Поблагодарил только что ребят, в первую очередь не за игру, а за то, что они боролись. Сегодня был такой матч, что необходимо было показать весь свой характер. И футболисты нашей команды с этим справились.

— Можно ли говорить, что в сегодняшнем матче психологический настрой вашей команды был важнее функциональной и игровой готовности?

— Конечно! О какой тактике можно говорить, если ребята устали. Я видел, что они сегодня отдают свои последние силы. Даже на тренировках было видно, насколько уставшими к этому матчу подходят некоторые ребята.

Мы попросили команду сыграть сегодня компактно, как можно проще и с максимальным отрабатыванием в обороне. Все ребята это сделали.

— Селезнев накануне сегодняшнего матча получил травму, но, тем не менее, попал в стартовый состав. Выходит, он даже будучи не до конца здоровым, лучше, чем здоровый Беседин?

— Сегодня был важен опыт. Зная об определенных проблемах со здоровьем у Селезнева, я поговорил с ним перед матчем, попросил выложиться до конца. Он был готов к этому. И Селезнев, и Беседин провели сегодня хороший матч. Беседин боролся, цеплялся за все мячи — я как раз об этом его и просил, выпуская на замену. В принципе, им обоим сказал перед поединком, что чем чаще они будут цепляться за мячи, тем легче нам будет.

— Сколько еще очков надо набрать сборной Украины, чтобы выйти из группы?

— Будем стремиться набрать максимум возможных очков. Поэтому надо бороться в каждом из оставшихся поединков. А сколько в итоге наберем очков, посчитаем после окончания отборочного цикла.