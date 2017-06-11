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Группа D. Ирландия и Австрия не выявили победителя

Грузия вырвала ничью у Молдовы, проигрывая 0:2

  • 11.06.2017 20:56
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fifa.com/worldcup
© fifa.com/worldcup

Отбор на ЧМ-2018. Группа D

Ирландия – Австрия – 1:1
Голы: 0:1 – 31 Хинтереггер, 1:1 – 85 Уолтерс.

Ирландия – Рэндолф, Уорд (Мерфи, 56), Кристи, Даффи, Лонг, Хендрик, Артер (Хулахан, 71), Брэйди, Уэлан (Макгиди, 77), Макклейн, Уолтерс.
Австрия – Линднер, Алаба, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Кайнц (Грегорич, 90), Юнузович (Гриллич, 79), Лазаро, Баумгартлингер, Бургшталлер (Харник, 75), Драгович.
Предупреждения: Брэйди (29), Кристи (32).
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Молдова – Грузия – 2:2
Голы: 1:0 – 15 Гынсарь, 2:0 – 36 Дедов, 2:1 – 65 Меребашвили, 2:2 – 70 Казаишвили.

Молдова – Намашко, Епуряну, Бордиян, Посмак, Карп (Кожокарь, 73), Чеботару, Цыгырлаш (Раку, 78), Кочук (Бугаев, 73), Дедов, Гынсарь, Антонюк.
Грузия – Макаридзе, Лобжанидзе (Квеквескири, 35), Табидзе, Кверквелия, Наваловский, Канкава, Даушвили (Казаишвили, 46), Кашия, Двалишвили (Меребашвили, 65), Качарава, Арабидзе.
Предупреждения: Арабидзе (79), Бордиян (88), Канкава (89).

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Источник — Sport.ua

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