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Гол Коноплянки в ворота Финляндии

Полузащитник «Шальке» открыл счет в матче отбора к ЧМ-2018 Финляндия – Украина

  • 11.06.2017 20:25
  • 1359 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Коноплянка
© ФФУ. Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка открыл счет в поединке отбора к чемпионату мира 2018 года Финляндия – Украина.

На 51 минуте матча Ярмоленко вывел Малиновского 1 на 1 с вратарем. Вратарь финнов отбил удар хавбека «Генка», но Руслана подстраховал Коноплянка, который добил мяч в пустые ворота. 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Oleg_Yurchenko
    online
      Oleg_Yurchenko, 11.06.2017 20:53
    +2
    А обсирон Коноплянки возле ворот Пятова покажите? Причем с такой же обложкой?
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 11.06.2017 20:53
    +1
    Повезло что этот "немецкий вещатель" себе не привез железный голешник! А то бы грош цена была его тычку в ворота.
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