А нову фотку в заголовок поставити слабо?

Фартануло. Но с такой игрой лидеров не пройти.

Ура!1. Переможців не судять2. Гра забувається, а результат записується у протокол3. Шева все таки...

А всего-то надо быть адекватным оказывается - не появились на поле те, кто с Мальтой зомби изобра...

Такое чувство, что играли две команды со второй лиги

Болельщики лучшие!

победили и хорошо, хотя конечно игры нет) но хоть результат взяли)Ярмола и Беседин молотки. первы...

Очень важные три очка! Конопля порадовал а сколь было истерии по поводу него...

і нехай підерасисти здохнуть , що риють на Україну . Сук псеводовболівальники. З перемогою!