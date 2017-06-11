Евгений Коноплянка открыл счет в поединке отбора к чемпионату мира 2018 года Финляндия – Украина.
На 51 минуте матча Ярмоленко вывел Малиновского 1 на 1 с вратарем. Вратарь финнов отбил удар хавбека «Генка», но Руслана подстраховал Коноплянка, который добил мяч в пустые ворота.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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