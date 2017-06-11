Футбол был ужаснейший. Но больше всего меня убило другое: телевизор у меня не подключен, так что ...

"Базовый клуб" сборной - прямая насмешка над футболом... Ну, сколько матчей эти деревья...

мне показалось первый гол с оффсайда(у Малиновского)

Дальше. Малина Цыганков устали, залечивая травмы. Молодым Матвиенко, Беседину, Шепелеву, Ковале...

Ну а кто с Финнами феерил? Хорваты 0-1, Исландия 3-2, Турки 2-0 и то у финнов были шансы в той иг...

і моя думка Ярмолі не треба переходити він тут єлі стягую 30+ ігор відіграти в європі треба буде ...

Коли в нас збірна грала ??? коли ???Може проблема не в тренері ? Штаб в шеви досить непоганий про...

Кто там из игроков устал в конце сезона, игроки дубля/лавки?

[quote milan90, 11.06.2017 21:48 Игры, к сожалению нет, а отмазки смешные, то сезон только началс...