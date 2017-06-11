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Финляндия
1:2
УКРАИНА
11.06.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Финляндия — Украина — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча отбора ЧМ-2018 Финляндия — Украина

  • 11.06.2017 21:44
  • 2238 просмотров
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Метки
Sport.ua. Финляндия — Украина
© Sport.ua. Финляндия — Украина

В матче отбора ЧМ-2018 Финляндия — Украина победу одержали гости/

1-й тайм:



2-й тайм:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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