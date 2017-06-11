Финляндия – Украина. стартовые составы команд

как-то пока ни моментов, ни ударов, ни-че-го!будто играют снова второй товарищеский матч. нету ст...

игра нашей сборной унылое говно!!!Шева не тренер!!

Хорошая игра, но только вот она нихрена не хорошая. С такой игрой нечего делать на ЧМ, разве толь...

Взагалі ніякої зрозумілої гри, ніякого пасу, ніякої гостроти від нашої збірної.Така гра ніби зара...

ДОБРЕ для финов?

А хтось в сраному упл стабільно забиває ?Був Яремчук в Олександрії вернувся в ДК і нема Яремчука

Це не футбол. Це спортивна ходьба в кращому випадку.

1:2 ?

Та не чуди, не в них проблєма...