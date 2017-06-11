Финляндия – Украина. стартовые составы команд

Стали известны составы сборных Украины и Финляндии на матч отбора к чемпионату мира 2018 года.
Финляндия: Лукаш Градецки (В), Никлас Мойсандер (К), Юхани Ояла, Робин Лод, Теему Пукки, Кари Аркивуо, Моштаг Ягуби, Ере Уронен, Томас Лам, Каспер Хямяляйнен, Юкка Райтала.
Украина: Андрей Пятов (В)(К), Богдан Бутко, Иван Ордец, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко.
Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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