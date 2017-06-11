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Финляндия – Украина. стартовые составы команд

Коноплянка, Малиновский, Матвиенко и Селезнев выйдут с первых минут

  • 11.06.2017 18:01
  • 6230 просмотров
  • 48 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Коноплянка и Николай Морозюк
© ФФУ. Евгений Коноплянка и Николай Морозюк

Стали известны составы сборных Украины и Финляндии на матч отбора к чемпионату мира 2018 года.

Финляндия: Лукаш Градецки (В), Никлас Мойсандер (К), Юхани Ояла, Робин Лод, Теему Пукки, Кари Аркивуо, Моштаг Ягуби, Ере Уронен, Томас Лам, Каспер Хямяляйнен, Юкка Райтала.

Украина: Андрей Пятов (В)(К), Богдан Бутко, Иван Ордец, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко.

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч Финляндия – Украина?
  • 17.26% (53)
    1. 0:2
  • 16.94% (52)
    2. 1:2
  • 13.03% (40)
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Комментарии
    ampl7
      ampl7, 11.06.2017 18:55
    +4
    Choorest77, 11.06.2017 18:32
    Я ніяк не можу зрозуміти ,за які такі заслуги Шевченко так тупо вірить в "пішохода" Коваленко?
    За определенную мзду от Ахметова раскручивает бездарь. Других вариантов нет. Начиная с ЕВРО2016 сыграл абсолютно все матчи без видимого прогресса. Просто балласт команды.
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 11.06.2017 18:56
    +3
    Це, пацани, ж.опа!
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    Andriy Kulyk
    Andriy Kulyk, 11.06.2017 18:57
    +5
    Селезньов мега наадвч сука бревно
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    ampl7
      ampl7, 11.06.2017 19:01
    +7
    Шевченко - тренер-вредитель сборной! Постоянно ставит играть в основном составе белокурую бездарь - Коваленко, и придерживая на лавке Шахова, прекрасно и с большой пользой играющего на этой позиции.
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 11.06.2017 19:01
    +2
    Шевченко принципиально никакущих кротов в основу пихает, рыговский лизоблюд. Селезнев просто днище, Коваленко за год ни одного нормального матча не провел., Матвиенко непонятно откуда взялся, дублер Бутко играет вместо лучшего ассистента чемпионата Морозюка. Как-то плевать на результат, быстрее бы этот клоунский тренерский штаб разогнали.
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    olexyn
      olexyn, 11.06.2017 19:05
    0
    інфа адмінів пару годин тому "Беседин выйдет в стартовом составе на матч с Финляндией" http://football.sport.ua/news/347022 дає "ошибка 404"

    А не треба вірити всяким пенісовим і кротам!
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 11.06.2017 19:07
    +1
    olexyn, 11.06.2017 19:05
    інфа адмінів пару годин тому "Беседин выйдет в стартовом составе на матч с Финляндией" http://football.sport.ua/news/347022 дає "ошибка 404"А не треба вірити всяким пенісовим і кротам!
    Этот сайт не первый раз позорится со своими инсайдами, а потом новости удаляет.
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    Kirill Moskalenko
    online
      Kirill Moskalenko, 11.06.2017 19:25
    0
    Зачем кормильца ставить?
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