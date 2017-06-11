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Арменд ДАЛЛКУ: «Забьют Коноплянка, Ярмоленко и кто-то из нападающих»

Экс-игрок «Ворсклы» поделился дал прогноз на матч

  • 11.06.2017 17:48
  • 85 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ворскла. Арменд Даллку
© ФК Ворскла. Арменд Даллку

Экс-защитник «Ворсклы» и сборной Албании Арменд Даллку, который работает экспертом на телевидении во время поединков сборной Косова, поделился ожиданиями от матча Финляндия – Украина.

Чего ждешь от Украины в матче с Финляндией?
— Единственную ничью сборная Косова добыла как раз во встрече с финнами. Никто подобного не ожидал, и это сыграло с косоварами злую шутку, поскольку в стране подумали, что команде по силам горы свернуть. Но уже следующий поединок, против Хорватии, спустил всех на землю (улыбается).

А что касается украинцев, то они, при всем уважении к финской сборной, обязаны побеждать в Тампере. У Суоми нет таких лидеров, какие есть у сине-желтых. Тем более что ваша команда в товарищеском матче проиграла Мальте, а это дополнительный стимул для игроков подтвердить, что осечка была случайностью.

Каков главный козырь Финляндии?
— В середине поля у финнов более-менее нормальная ситуация, футболисты неплохо понимают друг друга. Но самое слабое их звено — это центр обороны. Приличные дыры присутствуют и на флангах, а учитывая силу крайних полузащитников сборной Украины, можно предположить, что именно там у хозяев возникнут наибольшие проблемы.

Попробуешь спрогнозировать счет поединка в Тампере?
— (После паузы.) Поставлю — 3:1 на «сине-желтых».

Может, еще и авторов голов в составе украинской команды назовешь?
— Тяжело угадать, какой состав выпустит Андрей Шевченко. Но учитывая то, что я говорил выше о проблемах финнов на флангах, предположу, что это будут Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, а еще один точный выстрел окажется на счету кого-то из нападающих (улыбается).

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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С каким счетом завершится матч Финляндия – Украина?
  • 17.39% (36)
    1. 1:2
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Комментарии
    vanadiy_98
    online
      vanadiy_98, 11.06.2017 17:51
    0
    Так Коноплянка почти всегда забивает ... на футбол.
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