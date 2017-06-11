Арменд ДАЛЛКУ: «Забьют Коноплянка, Ярмоленко и кто-то из нападающих»

Экс-защитник «Ворсклы» и сборной Албании Арменд Даллку, который работает экспертом на телевидении во время поединков сборной Косова, поделился ожиданиями от матча Финляндия – Украина.

— Чего ждешь от Украины в матче с Финляндией?

— Единственную ничью сборная Косова добыла как раз во встрече с финнами. Никто подобного не ожидал, и это сыграло с косоварами злую шутку, поскольку в стране подумали, что команде по силам горы свернуть. Но уже следующий поединок, против Хорватии, спустил всех на землю (улыбается).

А что касается украинцев, то они, при всем уважении к финской сборной, обязаны побеждать в Тампере. У Суоми нет таких лидеров, какие есть у сине-желтых. Тем более что ваша команда в товарищеском матче проиграла Мальте, а это дополнительный стимул для игроков подтвердить, что осечка была случайностью.

— Каков главный козырь Финляндии?

— В середине поля у финнов более-менее нормальная ситуация, футболисты неплохо понимают друг друга. Но самое слабое их звено — это центр обороны. Приличные дыры присутствуют и на флангах, а учитывая силу крайних полузащитников сборной Украины, можно предположить, что именно там у хозяев возникнут наибольшие проблемы.

— Попробуешь спрогнозировать счет поединка в Тампере?

— (После паузы.) Поставлю — 3:1 на «сине-желтых».

— Может, еще и авторов голов в составе украинской команды назовешь?

— Тяжело угадать, какой состав выпустит Андрей Шевченко. Но учитывая то, что я говорил выше о проблемах финнов на флангах, предположу, что это будут Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, а еще один точный выстрел окажется на счету кого-то из нападающих (улыбается).

Сергей ДЕМЬЯНЧУК