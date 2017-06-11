Петряк вернулся в Киев и не сыграет против Финляндии

Полузащитник луганской «Зари» Иван Петряк не поможет сборной Украины в матче отбора к чемпионату миру 2018 года против Финляндии.

23-летний хавбек прибыл в Тампере, но в день поединка улетел обратно в Киев.

По информации источника, накануне отлета из Австрии, где проводила свой тренировочный сбор наша команда, у Петряка воспалился зуб. Футболист обратился в местную клинику, но проблему полностью решить не удалось.

Напомним, в составе сборной Украины Иван Петряк провел три поединка.

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.