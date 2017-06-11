Спортивка: Друди может возглавить Карпаты

Молодой аргентинский специалист Дарио Друди может заменить Олега Дулуба на посту главного тренера «Карпат». Напомним, сегодня львовяне официально объявили об отставке белорусского специалиста.

По информации источника, Друди является претендентом №1 на пост главного тренера «зелено-белых». О кандидатуре 30-летнего аргентинца сообщил в своем Twitter также и известный комментатор Виктор Вацко.

Хто наступний 🦁? Друді? 🤔 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 11 червня 2017 р.

Напомним, Дарио Друди работал наставником «Звезды» в первой части прошедшего чемпионата Украины. После внезапного увольнения из кропивницкой команды, аргентинец попал в тренерский штаб «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.