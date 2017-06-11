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ЭДМАР: «Были предложения из России, но меня они не заинтересовали»

Экс-игрок «Металлиста» – о выборе нынешнего клуба

  • 11.06.2017 16:59
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Метки
metalist.ua. Эдмар
© metalist.ua. Эдмар

Бывший футболист «Металлиста» и сборной Украины Эдмар, который выступает в американском аматорском клубе «Бока Ратон», рассказал о выборе команды.

- Когда ты выбирал клуб, были ли варианты с какими-либо профессиональными командами из США?
- Да. Пытался попасть в MLS, но не вышло. Клубы были заинтересованы во мне, но компания MLS не захотела, чтобы меня подписывали. Именно они решают все, поскольку платят игрокам зарплаты.

- Почему не вышло?
- Не знаю, если честно. Наверное, считают, что я игрок уже в возрасте, или что-то еще.

- А в Украине были варианты?
- В Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от клубов высшей лиги России просто были неинтересны.

- Очень много было разговоров о том, что Эдмар может оказаться в Индии. Правда ли? И какие еще были экзотические варианты?
- Один агент мне звонил и говорил, что одна команда из Индии хочет видеть меня в своих рядах. Утверждал, что вариант стопроцентный, но предложил подождать. А со временем он вовсе пропал. Оттуда и пошли разговоры. Экзотические варианты?.. Из Китая вариантов не было. Мог вернуться в Бразилию, но мне не захотелось.

 

Источник — Footboom

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