ЭДМАР: «Были предложения из России, но меня они не заинтересовали»

Бывший футболист «Металлиста» и сборной Украины Эдмар, который выступает в американском аматорском клубе «Бока Ратон», рассказал о выборе команды.

- Когда ты выбирал клуб, были ли варианты с какими-либо профессиональными командами из США?

- Да. Пытался попасть в MLS, но не вышло. Клубы были заинтересованы во мне, но компания MLS не захотела, чтобы меня подписывали. Именно они решают все, поскольку платят игрокам зарплаты.

- Почему не вышло?

- Не знаю, если честно. Наверное, считают, что я игрок уже в возрасте, или что-то еще.

- А в Украине были варианты?

- В Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от клубов высшей лиги России просто были неинтересны.

- Очень много было разговоров о том, что Эдмар может оказаться в Индии. Правда ли? И какие еще были экзотические варианты?

- Один агент мне звонил и говорил, что одна команда из Индии хочет видеть меня в своих рядах. Утверждал, что вариант стопроцентный, но предложил подождать. А со временем он вовсе пропал. Оттуда и пошли разговоры. Экзотические варианты?.. Из Китая вариантов не было. Мог вернуться в Бразилию, но мне не захотелось.