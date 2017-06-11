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ПАВЕЛКО: «Финляндия одной из первых упразднила визы для наших граждан»

Президент ФФУ – о вступлении в силу безвизового режима для Украины

  • 11.06.2017 16:41
  • 501 просмотров
  • 2 комментария
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facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко
© facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о первых результатах безвизового режима для украинских болельщиков.

«Сегодня – первый день действия безвизового режима с Евросоюзом. И уже сегодня первые украинские журналисты и болельщики смогут оценить преимущества упрощенных правил посещения стран ЕС, отправившись в Финляндию на матч национальной сборной Украины.

Символично, что именно Финляндия одной из первых упразднила визы для наших граждан, поскольку между нашими странами нет разницы во времени. Свобода передвижения по передовым в экономике, науке, технологиям и спорте странам мира обязательно поможет развивать наше государство. Барьеров больше не существует!», – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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С каким счетом завершится матч Финляндия – Украина?
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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 11.06.2017 16:45
    +3
    і шо, Павелко зараз в Тампере не по дипломатичному паспорту (положений кожному нардепу), а по біометричному?
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    lillehammer
    lillehammer, 11.06.2017 17:26
    +2
    І що зараз потрібно одним із переших віддячити їм 3-ма очками в тур.таблицю? Ну старатись програти не потрібно,наші олені навіть з шаленим бажанням до перемоги після матчу будуть заявляти: Щось знову не вийшло,будем розбиратись.
    Мальта - Україна 1-0 Фінляндія - Ліхтенштейн 1-1....УРОВЕНЬ
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