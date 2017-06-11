ПАВЕЛКО: «Финляндия одной из первых упразднила визы для наших граждан»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о первых результатах безвизового режима для украинских болельщиков.

«Сегодня – первый день действия безвизового режима с Евросоюзом. И уже сегодня первые украинские журналисты и болельщики смогут оценить преимущества упрощенных правил посещения стран ЕС, отправившись в Финляндию на матч национальной сборной Украины.

Символично, что именно Финляндия одной из первых упразднила визы для наших граждан, поскольку между нашими странами нет разницы во времени. Свобода передвижения по передовым в экономике, науке, технологиям и спорте странам мира обязательно поможет развивать наше государство. Барьеров больше не существует!», – написал Павелко на своей странице в Facebook.