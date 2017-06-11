Беседин выйдет в стартовом составе на матч с Финляндией

Нападающий «Динамо» Артем Беседин выйдет в стартовом составе сборной Украины на игру отбора к чемпионату мира 2018 против Финляндии.
По информации источника, форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев начнет встречу на скамейке запасных.
Это будет первый матч 21-летнего футболиста в стартовом составе национальной команды.
Напомним, Беседин дебютировал в составе «сине-желтых» 15 ноября 2016 года в матче против Сербии и с тех пор еще 2 раза защищал цвета сборной.
Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.