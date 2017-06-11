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Беседин выйдет в стартовом составе на матч с Финляндией

Форвард «Динамо» впервые появится в основе национальной команды

  • 11.06.2017 16:19
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Метки
ФФУ. Артем Беседин
© ФФУ. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин выйдет в стартовом составе сборной Украины на игру отбора к чемпионату мира 2018 против Финляндии.

По информации источника, форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев начнет встречу на скамейке запасных.

Это будет первый матч 21-летнего футболиста в стартовом составе национальной команды.

Напомним, Беседин дебютировал в составе «сине-желтых» 15 ноября 2016 года в матче против Сербии и с тех пор еще 2 раза защищал цвета сборной.

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Источник — ТК Футбол

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