Сборная Англии в возрасте до 20 лет стала чемпионом мира. В финальном матче, который проходил в Сувоне (Южная Корея), британцы с минимальным счетом одолели сборную Венесуэлы 1:0.
Единственный гол в составе «трех львов» записал в свой актив форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Добавим, что южноамериканцы имели идеальный шанс сравнять счет, но не реализовали пенальти.
Это первая победа сборной Англии на мировых первенствах с 1966 года.
ЧМ U-20. Финал
Венеcуэла U-20 – Англия U-20 – 0:1
Гол: 0:1 – 34 Кэлверт-Льюин.
Венеcуэла U-20 – Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.
Англия U-20 – Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.
Предупреждения: Веласкес (46), Томори (48), Дауэлл (58).
GOALLLLLLLLL!!!— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 11 червня 2017 р.
Calvert-Lewin gives England the lead #U20WC pic.twitter.com/j6hqUyIVTa
Ранее в матче за третье место победу по пенальти одержала сборная Италии.
ЧМ U-20. Матч за 3-е место
Уругвай U-20 – Италия U-20 0:0 – (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
Уругвай U-20 – Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).
Италия U-20 – Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.
Предупреждения: Виера (43), Фавилли (79).
Источник — Sport.ua
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