Сборная Англии в возрасте до 20 лет стала чемпионом мира. В финальном матче, который проходил в Сувоне (Южная Корея), британцы с минимальным счетом одолели сборную Венесуэлы 1:0.

Единственный гол в составе «трех львов» записал в свой актив форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Добавим, что южноамериканцы имели идеальный шанс сравнять счет, но не реализовали пенальти.

Это первая победа сборной Англии на мировых первенствах с 1966 года.

ЧМ U-20. Финал

Венеcуэла U-20 – Англия U-20 – 0:1

Гол: 0:1 – 34 Кэлверт-Льюин.



Венеcуэла U-20 – Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.

Англия U-20 – Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Веласкес (46), Томори (48), Дауэлл (58).

Ранее в матче за третье место победу по пенальти одержала сборная Италии.

ЧМ U-20. Матч за 3-е место

Уругвай U-20 – Италия U-20 0:0 – (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3



Уругвай U-20 – Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).

Италия U-20 – Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.

Предупреждения: Виера (43), Фавилли (79).