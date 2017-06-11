Дулуб покинул пост главного тренера Карпат

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб покинул клуб. Об этом сообщил официальный Twitter львовской команды.
О подробностях такого решения пока ничего не известно. «Зелено-белые» обещают прояснить ситуацию 12 июня, когда выйдет интервью с уже бывшим наставником команды.
Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года. Слухи об уходе 51-летнего белорусского специалиста из команды ходили давно, сообщалось, что он может вернуться в «Крумкачы», которые возглавлял до львовян.
По информации местных СМИ, «Карпаты» может возглавить либо Игор Йовичевич, либо Андрей Тлумак.
Источник — ФК Карпаты
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Вчора було інтерв'ю, де він спростовує інформацію, що йде з Карпат.
А сьогодні вже покидає
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