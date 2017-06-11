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Дулуб покинул пост главного тренера Карпат

Белорусский специалист проработал в львовском клубе чуть более полугода

  • 11.06.2017 15:22
  • 1330 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб покинул клуб. Об этом сообщил официальный Twitter львовской команды.

О подробностях такого решения пока ничего не известно. «Зелено-белые» обещают прояснить ситуацию 12 июня, когда выйдет интервью с уже бывшим наставником команды.

Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года. Слухи об уходе 51-летнего белорусского специалиста из команды ходили давно, сообщалось, что он может вернуться в «Крумкачы», которые возглавлял до львовян.

По информации местных СМИ, «Карпаты» может возглавить либо  Игор Йовичевич, либо Андрей Тлумак.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 11.06.2017 15:25
    0
    Кожен день щось інше.
    Вчора було інтерв'ю, де він спростовує інформацію, що йде з Карпат.
    А сьогодні вже покидає
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    dudigo78
      dudigo78, 11.06.2017 15:28
    -4
    Бацула у своєму інтерв'ю від 7 червня вже казав, що Карпати без тренера, і їх доля наразі невідома. Так що Десна в УПЛ цілком може грати вже в цьому сезоні, і причиною може бути якраз не Сталь, а Карпати
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    FoZZy
      FoZZy, 11.06.2017 16:06
    +1
    Если Петру Петровичу все тренеры, которые за полтора года были в Карпатах, а было уже ШЕСТЬ не нравятся, то может быть ему стоит попробовать себя в роли тренера, ведь бывали случаи, когда президенты футбольных клубов параллельно тренировали свои клубы. Неужели Петр Петрович думает, что этими постоянными сменами тренеров он что-то изменит? Или Петру Петровичу нужен "ручной" тренер, который будет делать то что он скажет, а предыдущие тренеры включая Дулуба не захотели быть "ручными", вот за это их и убрали?
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