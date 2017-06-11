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ОФИЦИАЛЬНО: Серж Гнабри перешел в Баварию

Полузащитник подписал трехлетний контракт с мюнхенским клубом

  • 11.06.2017 14:52
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AFP. Серж Гнабри
© AFP. Серж Гнабри
Мюнхенская «Бавария» договорилась с бременским «Вердером» о трансфере Сержа Гнабри. 21-летний хавбек подпишет контракт сроком на три года. 
 
Гнабри перешел в «Вердер» 31 августа 2016 года из лондонского «Арсенала» за 5 миллионов фунтов. В минувшем сезоне он забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 27 матчах Бундеслиги. Прошлым летом Гнабри в составе олимпийской сборной Германии завоевал «серебро» ОИ-2016, с шестью мячами став лучшим бомбардиром турнира.

Источник — ФК Бавария

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