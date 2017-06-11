ОФИЦИАЛЬНО: Серж Гнабри перешел в Баварию

0-2 это будет закономерно.Так как наши будут осторожничать.Не было бы такой ответственности было ...

Начинайте минусть , но не хочу в основе видеть Коноплянку

разве что, если пенальти в ворота суомов поставят...а если не забьет?

Голы как и деньги - не пахнут.Заработают пенальти и забьют, вот и хорошо.Главное - забить больше ...

С пенальти как всегда,по-другому он просто разучился уже!

---Спорт ю.а вот написал свое видиние по поводу лесозаготовке и получу за это бан.Правила есть пр...

Шеву пора уже менять!!! на такой маразм больно смотреть!!!