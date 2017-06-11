ОФИЦИАЛЬНО: Серж Гнабри перешел в Баварию

Мюнхенская «Бавария» договорилась с бременским «Вердером» о трансфере Сержа Гнабри. 21-летний хавбек подпишет контракт сроком на три года.
Гнабри перешел в «Вердер» 31 августа 2016 года из лондонского «Арсенала» за 5 миллионов фунтов. В минувшем сезоне он забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 27 матчах Бундеслиги. Прошлым летом Гнабри в составе олимпийской сборной Германии завоевал «серебро» ОИ-2016, с шестью мячами став лучшим бомбардиром турнира.
Источник — ФК Бавария
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