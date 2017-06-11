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Челси - фаворит в борьбе за Хамеса Родригеса

В Лондоне считают, что 70 млн фунтов убедят боссов «Реала» расстаться с колумбийцем

  • 11.06.2017 14:31
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Reuters. Хамес Родригес
© Reuters. Хамес Родригес
Чемпион АПЛ лондонский «Челси» намерен приобрести у мадридского «Реала» 25-летнего хавбека Хамеса Родригеса.
 
В «Реале» вовсю обсуждают покупку Килиана Мбаппе у «Монако», но для этого нужны немалые деньги. Поэтому 70 млн фунтов за колумбийца придутся как нельзя кстати. По крайней мере, в этом уверены боссы «Челси»: Родригес в минувшем сезоне только 13 матчей начал со старта в Ла Лиге (и 22 всего), так что цена неплохая. 
 
И хотя, по слухам, на колумбийца претендуют другие клубы, именно «Челси» является лидером в этой гонке. 

Источник — Daily Mail

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