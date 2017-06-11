Челси - фаворит в борьбе за Хамеса Родригеса

Чемпион АПЛ лондонский «Челси» намерен приобрести у мадридского «Реала» 25-летнего хавбека Хамеса Родригеса.

В «Реале» вовсю обсуждают покупку Килиана Мбаппе у «Монако», но для этого нужны немалые деньги. Поэтому 70 млн фунтов за колумбийца придутся как нельзя кстати. По крайней мере, в этом уверены боссы «Челси»: Родригес в минувшем сезоне только 13 матчей начал со старта в Ла Лиге (и 22 всего), так что цена неплохая.

И хотя, по слухам, на колумбийца претендуют другие клубы, именно «Челси» является лидером в этой гонке.