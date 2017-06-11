Где смотреть отборочный матч Финляндия – Украина

Сборные Финляндии и Украины сыграют отборочный матч чемпионата мира-2018 в воскресенье 11-го июня. Поединок состоится в Тампере на стадионе «Ратина».
Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени. Арбитр поединка – Алон Йефет (Израиль).
Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге чемпионов в прямом эфире. Трансляцию из Финляндии организуют телеканалы «Футбол 1» и «Украина».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.