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Где смотреть отборочный матч Финляндия – Украина

Расписание трансляций отборочного поединка ЧМ-2018

  • 11.06.2017 13:15
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Метки
ФФУ
© ФФУ

Сборные Финляндии и Украины сыграют отборочный матч чемпионата мира-2018 в воскресенье 11-го июня. Поединок состоится в Тампере на стадионе «Ратина».

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 19:00 по киевскому времени. Арбитр поединка – Алон Йефет (Израиль).

Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге чемпионов в прямом эфире. Трансляцию из Финляндии организуют телеканалы «Футбол 1» и «Украина». 

Источник — Sport.ua

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