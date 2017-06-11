ФОТО ДНЯ. Костыли не помешали Нойеру обвенчаться

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер обвенчался со своей супругой Ниной Вайсс. Церемония бракосочетания состоялась 21 мая, а теперь молодожены решили пройти христианский обряд.
Напомним, Нойер получил тяжелую травму (перелом стопы) во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» и должен восстановиться к сентябрю. Но это не помешало Мануэлю обвенчаться. На церемонии, проходившей в Италии, присутствовали около 150 гостей, в том числе близкие друзья-футболисты: Джеральд Асамоа, Марио Гетце и Хайко Вестерманн.
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