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Финляндия
1:2
УКРАИНА
11.06.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Украина побеждает Финляндию и увозит из Тампере три очка

Команда Андрея Шевченко на стадионе «Ратина» не блистала, но все-таки решила главную задачу

  • 11.06.2017 20:51
  • 12435 просмотров
  • 78 комментария
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ФФУ
© ФФУ
Если вернуться на 7 месяцев назад, когда эти же пары соперников по группе I играли между собой в рамках 4-го тура, то тогда сборная Украины на матч с Финляндией выходила, зная результаты в двух в других парах. И они не оставляли украинцам другого выбора, как побеждать. Сегодня – зеркальная ситуация, в том числе и со временем начала матчей. Уже финны с украинцами открывали игровой день, и наша команда в случае успеха, по крайне мере на какое-то время, выходила на чистое второе место. И это, наверняка бы, становилось проблемой для наших конкурентов.
 
А добывать победу Андрей Шевченко на поле стадиона «Ратина» бросил несколько видоизменный вариант состава по сравнению с матчем против Мальты. В «старт» были введены Бутко, Ордец и, наверное, для многих неожиданно – Коноплянка. Все-таки вера наставника сборной Украины в его опыт, желание сыграть и помочь команде возобладали над тем, что Евгений в последнее время не имел должной игровой практики.
 
Впрочем, та картина, которую мы увидели на поле, имела бы место при любом варианте сборной Украины. Финны в самом начале матча откатились на свою половину, предоставив украинцам решать задачу, как же подобраться к владениям Градецки. Однако совсем уж окапываться у своих ворот в планы хозяев поля не хватило, и когда они впервые серьезно взялись за атаку, это внесло сумятицу в размеренное течение матча, а завершилось все неплохим, но чуть неточным ударом Лама из-за пределов штрафной. Что до планов сборной Украины, то о них оставалось только гадать, поскольку минуте на 15-й можно было констатировать, что на поле идет равная игра двух равных по силам команд. Если считать какие-то активные действия, то сборная Финляндии даже выглядела предпочтительнее – это и штрафной, с которого Ягуби пробил в стенку, а чуть позже у ворот Пятова был и угловой. К тому же, очень сильно досаждали длинные передачи финнов то ли в центральную зону на Пукки, то ли на фланги, и тогда всей нашей обороне приходилось нервно разбираться, как же загасить потенциальную угрозу.
 
Как же сборная Украины собиралась выигрывать и забивать, это продолжало оставаться загадкой. За счет верховых передач на Селезнева? На 25-й минуте мяч впервые после передачи Коноплянки нашел в штрафной нашего форварда, но мяч от его головы улетел за пределы поля, и назвать это ударом по воротам было очень сложно.
 
В первые 30 минут игры совершенно не был заметен на поле Ярмоленко, таким, каким мы привыкли его видеть. На 31-й минуте как раз после того, как у Андрея отобрали мяч, на наши ворота пошла атака, которая завершилась падением Пукки в штрафной, но арбитр из Израиля Йефет очень четко разобрался, что финн оказался на газоне без посторонней помощи.
 
Тем временем, у нас более или менее работала только связка Коноплянка-Селезнев, и на 35-й минуте последний с линии штрафной пробил по воротам, все-таки вынудив Градецки вступить в игру. Если это была фактически разминка для вратаря, то вскоре после навеса Ярмоленко Селезнев вполне мог огорчить сборную Финляндии, но, увы, с линии вратарской головой пробил выше ворот. На перерыв команды так и ушли при нулях на табло, но у Украины в пассиве была желтая карточка у Ракицкого, которую тот получил незадолго до конца первого тайма.
 
Понятно, что такая игра сборной не могла удовлетворить наш тренерский штаб, и хотя после перерыва замен не было, украинцы очень резво начали второй тайм. Прижали соперника к штрафной, добавилось агрессии, и на 48-й минуте Ярмоленко сам для себя создал возможность пробить по воротам из пределов штрафной, но удар точным не получился. Не получилось самому забить – не беда, зато вскоре Ярмоленко выдал великолепный пас в штрафную за спины всем защитникам, на который откликнулся Малиновский. Руслан мог и сам забивать, но после его удара Градецки отбил мяч – получилось прямо на Коноплянку, которому только и оставалось закатить мяч в пустые ворота.
 
Забитый мяч заметно оживил игру. Финляндия большими силами стала атаковать, и на её половине не могло не появиться много свободных зон. Правда, ими еще нужно было воспользоваться, а для начала нужно было как-то найти управу на настырного соперника. Финны порой очень легко подбирались к нашей штрафной, а тут еще и Коноплянка на 61-й минуте едва из героя не превратился в антигероя. Поскользнувшись на левом фланге обороны, Евгений совершенно неожиданно выдал в нашу штрафную передачу на Пукки – к счастью, тот не воспользовался таким подарком, пробив мимо ворот.
 
По истечении часа игры в обеих командах начались замены, и они оказались эффективными что у Маркку Канервы, что у Андрея Шевченко. Первой она сработала у нашего соперника – после массированной атаки Ракицкий, прерывая опасный прострел, головой пробил по собственным воротам, мяч угодил в перекладину и отскочил к Похьянпало – после его удара Пятову сложно было выручить сборную Украины. Но равновесие продержалось недолго – через 3 минуты Ракицкий слева вырезал мяч на линию вратарской, и там Беседин классно подстроился под мяч, в падении головой подрезав его в дальний угол ворот.
 
Несмотря на то, что сборная Украины вновь повела в счете, взять игру по свой полный контроль нашей команде не удавалось. Как результат, Финляндия большими силами атаковала – наши оборонялись, наверняка, держали в уме возможности для контрвыпада, но их не было. Исходя из счета на табло, наверное, это и не было главным, важнее было, что украинцы к исходу основного времени прочно закрепились в середине поля.
 
Алон Йефет компенсировал стандартные три минуты. На первой из них Пятов уверенно сыграл в штрафной на выходе и даже развернул контратаку, которая позволила убить несколько драгоценных секунд. Была еще «тактическая» желтая карточка Шепелева, но самое главное – финальный свисток израильского рефери зафиксировал победу сборной Украины, которая вывела нашу команду на второе место в группе. Надолго ли, узнаем ближе к полуночи, когда завершатся два других матча в нашей группе.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ  
 
Финляндия – Украина – 1:2 (0:0)
 
Финляндия: Лукаш Градецки, Кари Аркивуо, Никлас Мойсандер, Томас Лам, Юкка Райтала, Юхани Ойяла, Теему Пукки (Йоэль Похьянпало, '68), Каспер Хямяляйнен, Моштаг Ягуби, Робин Лод (Фредрик Йенсен, '68), Йере Уронен (Ээро Маркканен, '84)
Украина: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка (Эдуард Соболь, '86), Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, '76), Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнев (Артем Беседин, '65)
 
Арбитр: Алон Йефет (Израиль)
 
 Йоэль Похьянпало, 72 - Евгений Коноплянка, 51, Артем Беседин, 75.
 Моштаг Ягуби, 74. Томас Лам, 80. - Ярослав Ракицкий, 39. Евгений Коноплянка, 55. Виктор Коваленко, 58. Владимир Шепелев, 92.
 
Удары (в створ): 5 (1) – 12 (5).
Угловые: 4 – 2.
Офсайды: 2 – 0.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    l_pogulianka
      l_pogulianka, 11.06.2017 21:37
    +1
    Шкода,малюнку гри немає і в майбутньому навряд чи появиться.Моя думка-треба награвати новий склад(,динозаври вже не стягують,їх час пройшов),
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    Микола Довганюк
      Микола Довганюк, 11.06.2017 21:41
    +1
    Сегодня отскочили, а дальше ... . Очень грустно!
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    Володимир Козубовський
    online
      Володимир Козубовський, 11.06.2017 21:41
    +5
    Беседіна треба було з 1 хвилин випускати.
    А то Селезняк привик лиш пенальті забивати в турції!
    В загальному сильно зіграли лишень на початку 2 половини гри.
    В захисті явно не хватае Хачеріді в пару до рака!
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    александр ковтун
      александр ковтун, 11.06.2017 21:44
    -11
    какое право имел шева.. из сборной Украины сделать сборную днр..? невозможно смотреть как играют днрчане это позор.. и шева в этом виноват... кто согласен что сегодня шева поставил сборную днр.. и они играли ужасно ( тунец относиться к днр)
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    alex_kor
    online
      alex_kor, 11.06.2017 21:49
    +3
    александр ковтун, 11.06.2017 21:44
    какое право имел шева.. из сборной Украины сделать сборную днр..? невозможно смотреть как играют днрчане это позор.. и шева в этом виноват... кто согласен что сегодня шева поставил сборную днр.. и они играли ужасно ( тунец относиться к днр)
    понимаю, что ты тролль, или просто неадекват, но все же...
    Как бы ни прискорбно было признавать, но... Шахтер чемпион страны. Из ДК до уровня сборной тянут лишь Ярмоленко да Беседин(изза отсутствия конкуренции). Хачериди увы искусственно выведен из футбола. Поэтому говорить о каком то заговоре тупо.
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    smalexs
      smalexs, 11.06.2017 21:50
    +3
    Я писал, что с финнами всё получится, - порвём. Не получилось порвать, но почему-то поутихли "писатели", которые после Мальты так себя реализовывали. Что не пишется "творцы", "балаболы"?
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    Yuriy Smoliy
    online
      Yuriy Smoliy, 11.06.2017 21:53
    -1
    Такое впечатление, что нашей сборной негласно поставлена задача не попасть на ЧМ-2018. Чемпионат то пройдет все знают где. А воно нам треба?
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    kostyasumy
    online
      kostyasumy, 11.06.2017 21:55
    +1
    александр ковтун, 11.06.2017 21:44
    какое право имел шева.. из сборной Украины сделать сборную днр..? невозможно смотреть как играют днрчане это позор.. и шева в этом виноват... кто согласен что сегодня шева поставил сборную днр.. и они играли ужасно ( тунец относиться к днр)
    Кто согласен, шо ты дебил ставим лайк!
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 11.06.2017 21:57
    +7
    Коваленко - дно сейчас( как можно было не вызвать Зинченко?), Селезень- дно как всегда( Беседин на голову лучше, и Кравца надо было вызвать), Коно, если не учесть привоз то удовлетворительно, Малиновский для первой игры сойдет но получше Коваленко так точно. Самая большая проблема что играют бревна в центре как правило, я бы попробовал тройку Зинченко-Малиновский-Сидорчук, Степаненку пора посидеть на лавочке, он конечно отличный лесоруб но техники и дриблинга вообще нет, а Сидорчук покреативнее, та и дриблинг с техникой какой никак присутствует. И мне кажется Соболь посильнее Матвиенка будет, это бросает в глаза. И самое главное, Хачериди, пожалуйста, побыстрее возвращайся в футбол
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    alekos59
    online
      alekos59, 11.06.2017 21:58
    +1
    Грустно видеть как классный игрок Шева делает из сборной сборную хеееровых защитников.
    Одно пока радует - кучерявый и селезень - гуд бай форэвэр !!! Да и кротячую защиту пора хоронить !!!
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    acfred
      acfred, 11.06.2017 21:58
    0
    Прорыв
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    Yuriy Smoliy
    online
      Yuriy Smoliy, 11.06.2017 22:02
    -5
    Кроты , на выход!!! Динамо рулит!!!
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    hoholin
    hoholin, 11.06.2017 22:06
    +1
    Страшно смотреть на такую збирну, если честно. Селезня вообще не стоит брать, он же сдох за 15 минут.. Ну как бы ни было всех с победой.
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    Володимир Козубовський
    online
      Володимир Козубовський, 11.06.2017 22:09
    +2
    Добавити ще можу те , що замість Коваленка треба було попробувати в пару до Малини (Сидорчука абож Шахова) Коваленко хороший гравець але попередній сезон на декілька фронтів призупинив його в розвитку( не такий швидкий і техніка в стилі Тимощука).
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    w_71ua
    online
      w_71ua, 11.06.2017 22:15
    +1
    ВИ МУЧИЛИ !!!
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 11.06.2017 22:19
    0
    Футбол был ужаснейший. Но больше всего меня убило другое: телевизор у меня не подключен, так что смотрю через приложение oll.tv (там подписан на пакет Футбол), но тут включаю значит и на телеканале Футбол какая-то лажа - игра на четверть экрана, а основная трансляция на Украине. Подписку покупать не стал из принципа на эфирные каналы, но блин, вот кому такая трансляция придется по душе? Короче бред, этот телеканал-раз в год нашел время поболеть, и такое. Неужели впадлу параллельные трансляции пускать?
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    Cortazar
      Cortazar, 11.06.2017 22:21
    +1
    "Базовый клуб" сборной - прямая насмешка над футболом... Ну, сколько матчей эти деревья должны еще провалить, чтобы Шева не вызывал их в сборную? Или там все намного сложнее, чем кажется?
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    bonddp
    online
    bonddp, 11.06.2017 22:27
    0
    мне показалось первый гол с оффсайда(у Малиновского)
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