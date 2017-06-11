Украина побеждает Финляндию и увозит из Тампере три очка

Если вернуться на 7 месяцев назад, когда эти же пары соперников по группе I играли между собой в рамках 4-го тура, то тогда сборная Украины на матч с Финляндией выходила, зная результаты в двух в других парах. И они не оставляли украинцам другого выбора, как побеждать. Сегодня – зеркальная ситуация, в том числе и со временем начала матчей. Уже финны с украинцами открывали игровой день, и наша команда в случае успеха, по крайне мере на какое-то время, выходила на чистое второе место. И это, наверняка бы, становилось проблемой для наших конкурентов.

А добывать победу Андрей Шевченко на поле стадиона «Ратина» бросил несколько видоизменный вариант состава по сравнению с матчем против Мальты. В «старт» были введены Бутко, Ордец и, наверное, для многих неожиданно – Коноплянка. Все-таки вера наставника сборной Украины в его опыт, желание сыграть и помочь команде возобладали над тем, что Евгений в последнее время не имел должной игровой практики.

Впрочем, та картина, которую мы увидели на поле, имела бы место при любом варианте сборной Украины. Финны в самом начале матча откатились на свою половину, предоставив украинцам решать задачу, как же подобраться к владениям Градецки. Однако совсем уж окапываться у своих ворот в планы хозяев поля не хватило, и когда они впервые серьезно взялись за атаку, это внесло сумятицу в размеренное течение матча, а завершилось все неплохим, но чуть неточным ударом Лама из-за пределов штрафной. Что до планов сборной Украины, то о них оставалось только гадать, поскольку минуте на 15-й можно было констатировать, что на поле идет равная игра двух равных по силам команд. Если считать какие-то активные действия, то сборная Финляндии даже выглядела предпочтительнее – это и штрафной, с которого Ягуби пробил в стенку, а чуть позже у ворот Пятова был и угловой. К тому же, очень сильно досаждали длинные передачи финнов то ли в центральную зону на Пукки, то ли на фланги, и тогда всей нашей обороне приходилось нервно разбираться, как же загасить потенциальную угрозу.

Как же сборная Украины собиралась выигрывать и забивать, это продолжало оставаться загадкой. За счет верховых передач на Селезнева? На 25-й минуте мяч впервые после передачи Коноплянки нашел в штрафной нашего форварда, но мяч от его головы улетел за пределы поля, и назвать это ударом по воротам было очень сложно.

В первые 30 минут игры совершенно не был заметен на поле Ярмоленко, таким, каким мы привыкли его видеть. На 31-й минуте как раз после того, как у Андрея отобрали мяч, на наши ворота пошла атака, которая завершилась падением Пукки в штрафной, но арбитр из Израиля Йефет очень четко разобрался, что финн оказался на газоне без посторонней помощи.

Тем временем, у нас более или менее работала только связка Коноплянка-Селезнев, и на 35-й минуте последний с линии штрафной пробил по воротам, все-таки вынудив Градецки вступить в игру. Если это была фактически разминка для вратаря, то вскоре после навеса Ярмоленко Селезнев вполне мог огорчить сборную Финляндии, но, увы, с линии вратарской головой пробил выше ворот. На перерыв команды так и ушли при нулях на табло, но у Украины в пассиве была желтая карточка у Ракицкого, которую тот получил незадолго до конца первого тайма.

Понятно, что такая игра сборной не могла удовлетворить наш тренерский штаб, и хотя после перерыва замен не было, украинцы очень резво начали второй тайм. Прижали соперника к штрафной, добавилось агрессии, и на 48-й минуте Ярмоленко сам для себя создал возможность пробить по воротам из пределов штрафной, но удар точным не получился. Не получилось самому забить – не беда, зато вскоре Ярмоленко выдал великолепный пас в штрафную за спины всем защитникам, на который откликнулся Малиновский. Руслан мог и сам забивать, но после его удара Градецки отбил мяч – получилось прямо на Коноплянку, которому только и оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Забитый мяч заметно оживил игру. Финляндия большими силами стала атаковать, и на её половине не могло не появиться много свободных зон. Правда, ими еще нужно было воспользоваться, а для начала нужно было как-то найти управу на настырного соперника. Финны порой очень легко подбирались к нашей штрафной, а тут еще и Коноплянка на 61-й минуте едва из героя не превратился в антигероя. Поскользнувшись на левом фланге обороны, Евгений совершенно неожиданно выдал в нашу штрафную передачу на Пукки – к счастью, тот не воспользовался таким подарком, пробив мимо ворот.

По истечении часа игры в обеих командах начались замены, и они оказались эффективными что у Маркку Канервы, что у Андрея Шевченко. Первой она сработала у нашего соперника – после массированной атаки Ракицкий, прерывая опасный прострел, головой пробил по собственным воротам, мяч угодил в перекладину и отскочил к Похьянпало – после его удара Пятову сложно было выручить сборную Украины. Но равновесие продержалось недолго – через 3 минуты Ракицкий слева вырезал мяч на линию вратарской, и там Беседин классно подстроился под мяч, в падении головой подрезав его в дальний угол ворот.

Несмотря на то, что сборная Украины вновь повела в счете, взять игру по свой полный контроль нашей команде не удавалось. Как результат, Финляндия большими силами атаковала – наши оборонялись, наверняка, держали в уме возможности для контрвыпада, но их не было. Исходя из счета на табло, наверное, это и не было главным, важнее было, что украинцы к исходу основного времени прочно закрепились в середине поля.

Алон Йефет компенсировал стандартные три минуты. На первой из них Пятов уверенно сыграл в штрафной на выходе и даже развернул контратаку, которая позволила убить несколько драгоценных секунд. Была еще «тактическая» желтая карточка Шепелева, но самое главное – финальный свисток израильского рефери зафиксировал победу сборной Украины, которая вывела нашу команду на второе место в группе. Надолго ли, узнаем ближе к полуночи, когда завершатся два других матча в нашей группе.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Финляндия – Украина – 1:2 (0:0)

Финляндия: Лукаш Градецки, Кари Аркивуо, Никлас Мойсандер, Томас Лам, Юкка Райтала, Юхани Ойяла, Теему Пукки (Йоэль Похьянпало, '68), Каспер Хямяляйнен, Моштаг Ягуби, Робин Лод (Фредрик Йенсен, '68), Йере Уронен (Ээро Маркканен, '84)

Украина: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка (Эдуард Соболь, '86), Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, '76), Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнев (Артем Беседин, '65)

Арбитр: Алон Йефет (Израиль)

Йоэль Похьянпало, 72 - Евгений Коноплянка, 51, Артем Беседин, 75. Йоэль Похьянпало, 72 - Евгений Коноплянка, 51, Артем Беседин, 75.

Моштаг Ягуби, 74. Томас Лам, 80. - Ярослав Ракицкий, 39. Евгений Коноплянка, 55. Виктор Коваленко, 58. Владимир Шепелев, 92. Моштаг Ягуби, 74. Томас Лам, 80.- Ярослав Ракицкий, 39. Евгений Коноплянка, 55. Виктор Коваленко, 58. Владимир Шепелев, 92.

Удары (в створ): 5 (1) – 12 (5).

Угловые: 4 – 2.

Офсайды: 2 – 0.